Британский SAS и "котики" готовятся эвакуировать Зеленского, если он попросит — СМИ

Британские таблоиды утверждают, что элитные подразделения уже находятся в Литве, где проходят подготовку с украинскими военнослужащими.

70 британских солдат из элитного подразделения Особой воздушной службы Британии (SAS) и 150 военных из элитного американского спецподразделения "морские котики" планируют спецоперацию по эвакуации президента Украины Владимира Зеленского из Киева. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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По сведениям издания, украинский президент якобы утверждает, что пережил по меньшей мере три покушения с тех пор, как Россия начала военное вторжение в Украину. Предположительно они осуществлялись наемниками из группировки "Вагнера" и чеченского спецназа. Однако все попытки ликвидировать Зеленского провалились, поскольку двойные агенты в ФСБ якобы предупредили украинскую власть о покушениях.

"Наиболее вероятным разумным вариантом может быть переезд Зеленского за пределы Киева, где его можно будет забрать. У нас есть самолеты, но расстояние критическое", — цитирует издание анонимного агента.

По мнению журналистов, на данный момент спецподразделение, которое готовится эвакуировать Зеленского, проходит подготовку вместе с украинскими военнослужащими на военной базе в Литве. Как только Зеленский согласится провести спецоперацию, его должны вывезти за пределы Украины, однако в каком направлении — неизвестно.

Отметим, что в Офисе президента опровергли информацию об эвакуации Зеленского и о каких-либо его намерениях покинуть страну. Советник главы ОП Михаил Подоляк в комментариях газете "Страна.ua" сказал, что подобные публикации таблоидов нужно воспринимать как информационный вброс.

"Для президента Зеленского лично никогда не было такого выбора – уехать или остаться", — отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что 4 марта российские оккупанты распространяли фейковую информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский покинул страну. Как сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, лидер государства находится в Киеве вместе со своим народом.

Издание The Times 4 марта сообщило, что украинские спецслужбы предотвратили как минимум три покушения на главу государства. Покушение на Зеленского готовила группа "вагнеровцев", которая прибыла в Украину за пять недель до начала полномасштабного вторжения.