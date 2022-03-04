В Госспецсвязи опровергли слухи, что Зеленский покинул Украину

Распространившуюся информацию чиновники назвали фейком, уточнив, что сейчас президент находится в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский находится на территории Украины. Информация о том, что глава государства покинул страну, распространенная сегодня в Херсонской области российскими оккупантами, является фейковой. Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Telegram.

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"Херсонщина! Оккупанты выдали очередной фейк о том, что Президент Владимир Зеленский покинул Украину. ЭТО НЕ ПРАВДА. Президент в Киеве. Он со своим народом! Распространяйте эту информацию всеми возможными способами знакомым, друзьям, родственникам из Херсонской области", — говорится в сообщении Госспецсвязи.

Подтвердили информацию о том, что президент не покинул Украину и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

"Напишите каждое СМИ как лозунг, как бегущую строку: "Зеленский в Украине", — сказал Подоляк во время брифинга во Львове, который транслировал телеканал "Украина 24".

"Президент в Киеве. Он со своим народом! То, что оккупанты транслируют в Херсонской области — ложь", — написала Елена Шуляк в Telegram.

Что за фейк?

Отметим, что спикер Госдумы России Вячеслав Володин также заявил, что президент Зеленский был эвакуирован из Украины в Польшу. Эту информацию подхватили российские СМИ.

Ранее Фокус сообщал, что спецслужбы за неделю предотвратили три покушения на Зеленского. Бойцы ППК "Вагнер" и спецназа Чеченской Республики, по данным журналистов, получили список из 24 фамилий, которые Кремль поручил ликвидировать. В перечне – Владимир Зеленский, Денис Шмигаль, Виталий и Владимир Кличко, а также другие топ-чиновники.