У Держспецзв'язку спростували чутки, що Зеленський залишив Україну

Поширену інформацію чиновники назвали фейком, уточнивши, що зараз президент перебуває в Києві.

Президент України Володимир Зеленський розташований на території України. Інформація про те, що глава держави залишив країну, поширена сьогодні на Херсонщині російськими окупантами, є фейковою. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України в Telegram.

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"Херсонщина! Окупанти видали черговий фейк про те, що Президент Володимир Зеленський покинув Україну. ЦЕ НЕ ПРАВДА. Президент у Києві. Він зі своїм народом! Поширюйте цю інформацію всіма можливими способами знайомим, друзям, родичам із Херсонської області", — йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

Підтвердили інформацію про те, що президент не залишив Україну і радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Напишіть, кожне ЗМІ, як гасло, як рядок, що біжить: "Зеленський в Україні", — сказав Подоляк під час брифінгу у Львові, який транслював телеканал "Україна 24".

"Президент у Києві. Він зі своїм народом! Те, що окупанти транслюють у Херсонській області — брехня", — написала Олена Шуляк у Telegram.

Що за фейк?

Зазначимо, що спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін також заявив, що президента Зеленського було евакуйовано з України до Польщі. Цю інформацію підхопили російські ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що спецслужби за тиждень запобігли трьом замахам на Зеленського. Бійці ПВК "Вагнер" та спецназу Чеченської Республіки, за даними журналістів, отримали список з 24 прізвищ, які Кремль доручив ліквідувати. У переліку – Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Віталій та Володимир Кличко, а також інші топчиновники.