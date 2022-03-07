Россия вербует сирийцев для участия в городских боях в Украине - WSJ

Россия ищет помощи у иностранных боевиков для взятия украинских городов, в том числе Киева.

Москва вербует сирийских боевиков, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для переброски в Украину. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских чиновников.

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По словам источников, Россия, которая действует в Сирии с 2015 года, в последние дни вербует оттуда бойцов, надеясь, что их опыт ведения боевых действий в городских условиях поможет захватить Киев и нанести сокрушительный удар по правительству Украины. Эксперты считают, что этот шаг указывает на возможную эскалацию боевых действий в нашей стране.

Американские официальные лица не назвали число боевиков, однако отмечают, что некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в войну.

Однако по информации издания, базирующегося в Дейр-эз-Зоре в Сирии, Россия предлагала сирийцам от 200 до 300 долларов за то, чтобы "поехать в Украину и работать в качестве охранников" в течение шести месяцев.

В связи с тем, что в Украину прибывают добровольцы из других стран, конфликт может стать новым центром притяжения для иностранных боевиков, считает Дженнифер Кафарелла, научный сотрудник Института изучения войны в Вашингтоне, округ Колумбия.

"Направление Россией иностранных боевиков из Сирии в Украину интернационализирует войну в Украине и, следовательно, может связать войну в Украине с более широкой межрегиональной динамикой, особенно на Ближнем Востоке", — заявила она.

Эксперты отмечают, что сирийские боевики провели почти десятилетие, сражаясь в городских условиях, в то время как российским военным не хватает похожих навыков.

В то же время Чарльз Листер, эксперт по Сирии из Института Ближнего Востока в Вашингтоне, округ Колумбия, высказал мнение, что в целом Москва не считает сирийских боевиков способными вести боевые действия в городских условиях.

"Ввести сирийцев в Украину — это все равно, что отправить марсиан воевать на Луну. Они не владеют языком, и среда совершенно другая", — считает он.

Ранее Фокус сообщал, что британский SAS и "котики" готовятся эвакуировать Зеленского, если он попросит. Элитные подразделения уже находятся в Литве, где проходят подготовку с украинскими военнослужащими.