Австралия передаст Украине БТРы Bushmaster: что о них известно (фото)

После обращения Владимира Зеленского, австралийский премьер-министр анонсировал передачу броневиков вместе с бронежилетами и другой помощью.

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После обращение президента Украины Владимира Зеленского к Австралии, последняя приняла решение передать украинской стороне бронетранспортеры Bushmaster. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает CNN.

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"Мы не просто посылаем наши молитвы, мы шлем наше оружие, мы шлем наши боеприпасы, мы отправляем нашу гуманитарную помощь, мы отправляем все это и бронежилеты", — заявил премьер-министр.

Он также добавил, что БТРы будут доставлены в Украину самолетами С-17. Однако их количество и дата поставки неизвестна.

Добавим, что в своем обращении к парламенту Зеленский заявил, что Австралия имеет очень хорошие БТР Bushmaster, которые бы помогли помочь украинской армии. Поэтому если бы была возможность их передать, то Украина была бы очень благодарна.

Что известно о БТР Bushmaster

[ + – ] Bushmaster передадут Украине после просьбы Зеленского

Bushmaster — это австралийский полноприводный панцирный транспортер. Его создала компания Thales Australia. Предназначена для перевозки личного состава. Обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия и фугасов. Десантное отделение способно вместить 9 военных.

Основные характеристики броневика:

Масса — 12,5 тонны

Длина — 7,18 метра

Ширина — 2,48 метра

Высота — 2,65 метра

Дальность хода — 800 км

Максимальная скорость — 100 км/ч

Класс защиты — защитит от 7,62 мм патрона и 8 кг фугаса

[ + – ] Десантное отделение броневика

На вооружении Австралии находится свыше 1000 броневиков в ВВС и Сухопутных силах.

Напомним, украинские броневики "Новатор" и "Варта" проходят испытания боями в российско-украинской войне.

31 марта сообщалось, что Испания направила в Украину 10 самолетов с наступательным вооружением.