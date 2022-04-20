У США готуються оголосити нову військову допомогу Україні на $800 млн, — Bloomberg

За інформацією журналістів, пакет допомоги передбачатиме постачання артилерійських систем, бронетранспортерів та вертольотів.

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В адміністрації президента США Джо Байдена готуються до оголошення нової військової допомоги Україні на $800 мільйонів. Гроші надійдуть у межах повноважень американського голови на відправку запасів зброї союзникові США у надзвичайній ситуації. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на джерело в американській адміністрації.

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Очікується, що склад військової допомоги буде таким самим, як і було минулого разу, 13 квітня. Тоді Києву надали артилерійські системи та снаряди, а також бронетранспортери. Крім того, будуть передані гелікоптери, проте не вказується, яка саме і їх кількість.

У виданні зазначили, що 19 квітня президент США Джо Байден відповів ствердно на запитання журналіста про те, чи Америка відправить більше артилерії в Україну. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала, що на відеоконференції G7 у вівторок Байден та інші союзники обговорювали питання "про надання Україні додаткових боєприпасів та допомоги у сфері безпеки".

Представники Білого дому відмовилися коментувати подальше надання зброї Києву. Те саме зробив і високопоставлений представник Пентагону, однак зазначив, що США має значну кількість артилерійських знарядь, особливо 155-мм гаубиць.

Нагадаємо, 13 квітня в США схвалили пакет військової допомоги Україні на $800 млн. Джо Байден заявив, що нова допомога включає високоефективні системи озброєння – артилерію, бронетранспортери та гелікоптери. 19 квітня повідомлялося, що у найближчі 24 години сім літаків із озброєнням полетять до Європи.

20 квітня у Пентагоні повідомили, що Західні союзники передали ЗСУ винищувачі та запчастини, щоб відремонтувати пошкоджені літаки.