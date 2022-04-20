В США готовятся объявить новую военную помощь Украине на $800 млн, — Bloomberg

По информации журналистов, пакет помощи будет предусматривать поставки артиллерийских систем, бронетранспортеров и вертолетов.

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В администрации президента США Джо Байдена готовятся к объявлению новой военной помощи Украине на $800 миллионов. Деньги поступят в рамках полномочий американского главы на отправку запасов оружия союзнику США в чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источник в американской администрации.

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Ожидается, что содержание военной помощи будет такое же, как и было в прошлый раз, 13 апреля. Тогда Киеву предоставили артиллерийские системы и снаряды, а также бронетранспортеры. Кроме того, будут переданы вертолеты, однако не указывается, какие именно и их количество.

В издании отметили, что 19 апреля президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, отправит ли Америка больше артиллерии в Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что на видеоконференции G7 во вторник Байден и другие союзники обсуждали вопрос "о предоставлении Украине дополнительных боеприпасов и помощи в области безопасности".

Представители Белого дома отказались комментировать дальнейшее предоставление оружия Киеву. То же самое сделал и высокопоставленный представитель Пентагона, однако отметил, что у США имеется значительное количество артиллерийских орудий, особенно 155-мм гаубиц.

Напомним, 13 апреля в США одобрили пакет военной помощи Украине на $800 млн. Джо Байден заявил, что новая помощь включает высокоэффективные системы вооружения – артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты. 19 апреля сообщалось, что в ближайшие 24 часа семь самолетов с вооружением полетят в Европу.

20 апреля в Пентагоне сообщили, что Западные союзники передали ВСУ истребители и запчасти, чтобы отремонтировать поврежденные самолеты.