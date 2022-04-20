Западные союзники передали ВСУ истребители и авиазапчасти, – Пентагон

США ежедневно отправляют в Европу до 10 рейсов с военной помощью для Вооруженных сил Украины. По оценкам Пентагона, сейчас украинские военные имеют больше истребителей, чем две недели назад.

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Западные союзники предоставили Украине дополнительную партию истребителей и авиазапчастей, чтобы отремонтировать поврежденные самолеты. Об этом во вторник на брифинге заявил спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

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"Украинские военные получили дополнительные самолеты и авиационные запчасти, это поможет им поднять в воздух больше самолетов. Сейчас ВСУ имеют больше истребителей, чем две недели назад", — заявил он.

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Соединенные Штаты не отправляли Украине истребители, добавил спикер Пентагона, но не сказал, какие именно страны это сделали.

"Мы, помогли с транзитом некоторых запчастей, но самолеты не доставляли", – сказал спикер.

Кирби подчеркнул, что каждый день 8-10 рейсов с военной помощью для Украины доставляют в страны Европы.

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"Конечно, не все рейсы летят из США… Груз укладывают на поддоны и загружают в наземные транспортные средства, далее он попадает в Украину по разным маршрутам", — подытожил Кирби.

Напомним, что 13 апреля администрация президента США Джо Байдена утвердила пакет военной помощи Украине на $800 млн. Пентагон передаст ВСУ бронетранспортеры M113, вертолеты Ми-17, гаубицы, беспилотники-камикадзе Switchblade и ракеты Javelin.

После этого стало известно, что США отправили в Европу семь самолетов с военной помощью для Украины. Когда груз придет в Украину наземным транспортом, пока неясно.

Байден после переговоров с лидерами Евросоюза и НАТО 19 апреля пообещал предоставить Украине больше артиллерийских орудий для обороны от российских оккупантов.