США в ближайшие 24 часа отправят в Европу семь самолетов с вооружением для Украины, — CNN

Прибытие американских самолетов ожидается в рамках утвержденного оборонительного пакета для Украины на сумму в $800 млн.

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В ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь американских рейсов, которые будут перевозит военную помощь для Украины. Об этом сообщает телеканал CNN, сссылаясь на высокопоставленного чиновника Пентагона США.

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Один из рейсов с военной помощью США для Украины в рамках утвержденного оборонительного пакета на сумму в $800 млн прибыл в Европу в понедельник, 18 апреля.

Топ-чиновник Пентагона подтвердил журналистам, что еще семь американских рейсов с вооружением для Киева прибудут в Европу в ближайшие 24 часа. Вместе с этим, высокопоставленный собеседник не смог рассказать, когда именно военная помощь будет доставлена в Украину наземным транспортом.

По его словам, ни одна из партий с вооружением "не задерживается слишком долго, прежде чем ее выгружают с самолетов и должным образом загружают для отправки".

"Затем в течение следующих 24 часов мы ожидаем, что из США на театр военных действий прибудет более полудюжины, возможно, семь рейсов с различным количеством материалов на основе пакета мероприятий по расширению военного бюджета на $800 миллионов, утвержденного на прошлой неделе", — добавил чиновник Пентагона в комментарии журналистам.

Напомним, 13 апреля США объявили об утверждении пакета военной помощи Украине на сумму в $800 млн. По данным Белого дома, в скором времени Пентагон отправит нашей стране бронетранспортеры M113, вертолеты Ми-17, беспилотники-камикадзе и 500 ракет Javelin.

Россия, в свою очередь, пригрозила уничтожать конвои США и НАТО с оружием для Украины. Также сообщалось, что Румыния может изменить свое законодательство для отправки вооружения Киеву.