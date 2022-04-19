Власти Румынии сменят законодательство, чтобы передать оружие в Украину, — СМИ

По информации журналистов, Украина получит советское вооружение со складов Минобороны Бухареста и разведывательных служб.

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Румыния передаст Украине оружие из резервов Министерства обороны страны и разведывательных служб. Такое решение Бухареста стало возможным после того, как власти решили внести поправки к румынскому законодательству. Об этом сообщает румынское издание "Romania Libera".

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По информации журналистов, скорее всего, Украина получит советское вооружение, которым украинские военные умеют пользоваться. Однако не указывается, какое именно.

Минобороны страны разработало чрезвычайный указ. Он внесет изменения в постановление правительства Румынии, которое регулировало "накопление, вывоз и обновление продуктов из собственных резервов сил национальной обороны".

В тексте готовящегося документа сказано, что это необходимо из-за российского вторжения в Украину. После его утверждения Румыния сможет поставлять продукцию из военных резервов союзным или партнерским государствам. Киев не является союзником Бухареста, однако Украина — страна-партнер НАТО, куда входит Румыния.

Напомним, 19 апреля Министр обороны РФ заявил, что Запад якобы затягивает войну в Украине, предоставляя ей оружие. Он заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР".

Ранее, 18 апреля премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что парламент страны единогласно утвердил передачу вооружения Украине. Он убежден, что санкции Евросоюза не смогут остановить продвижение российских войск в Украине.