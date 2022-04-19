Власти Румынии сменят законодательство, чтобы передать оружие в Украину, — СМИ
По информации журналистов, Украина получит советское вооружение со складов Минобороны Бухареста и разведывательных служб.
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Румыния передаст Украине оружие из резервов Министерства обороны страны и разведывательных служб. Такое решение Бухареста стало возможным после того, как власти решили внести поправки к румынскому законодательству. Об этом сообщает румынское издание "Romania Libera".
По информации журналистов, скорее всего, Украина получит советское вооружение, которым украинские военные умеют пользоваться. Однако не указывается, какое именно.
Минобороны страны разработало чрезвычайный указ. Он внесет изменения в постановление правительства Румынии, которое регулировало "накопление, вывоз и обновление продуктов из собственных резервов сил национальной обороны".
В тексте готовящегося документа сказано, что это необходимо из-за российского вторжения в Украину. После его утверждения Румыния сможет поставлять продукцию из военных резервов союзным или партнерским государствам. Киев не является союзником Бухареста, однако Украина — страна-партнер НАТО, куда входит Румыния.
Напомним, 19 апреля Министр обороны РФ заявил, что Запад якобы затягивает войну в Украине, предоставляя ей оружие. Он заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" "ДНР" и "ЛНР".
Ранее, 18 апреля премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что парламент страны единогласно утвердил передачу вооружения Украине. Он убежден, что санкции Евросоюза не смогут остановить продвижение российских войск в Украине.