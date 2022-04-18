Италия отправит Украине оружие для борьбы с Россией, — премьер-министр Драги

Решение о поставках оружия Украине было единогласно утверждено итальянским парламентом, поскольку санкции не могут остановить российские войска.

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Премьер-министр Италии Марио Драги рассказал о том, как его страна намерена помочь Украине в борьбе с российской агрессией. Об этом чиновник рассказал в интервью изданию Corriere della Sera.

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Глава итальянского правительства отметил, что парламент практически единогласно принял решение отправить Украине оружие, чтобы помочь в борьбе с агрессором. Драги убежден, что санкции, которые Евросоюз и страны Запада вводят против России, не смогут остановить продвижение российских войск в Украину. О том, какое именно оружие и в каком количестве будет отправлено в Украину, чиновник не сообщил.

Марио Драги также рассказал, что имел разговор с Владимиром Путиным еще до военного вторжения России в Украину и до последнего момента надеялся, что войны на территории Украины не произойдет.

"Я до последнего надеялся, что этого не случится. Мы созвонились с президентом Путиным еще до начала войны: расстались с ощущением, будто бы поняли друг друга. Однако через несколько недель Путин начал наступление. Я пытался поговорить с ним. При этом вторжение меня не удивило: к границе с Украиной было доставлено почти 200 тысяч человек в полном боевом снаряжении. Были и прецеденты того, что делал Советский Союз в Польше, Венгрии, Чехословакии. Помню, в моей семье ходили разговоры о зверствах, совершенных в Будапеште в 1956 году. Пока целью Путина был не поиск мира, а попытка уничтожить украинское сопротивление, оккупировать страну и передать ее лояльному правительству. Мы будем рядом с нашими украинскими друзьями: открытие нашего посольства в Киеве — хорошая новость", — заявил Драги.

Итальянский премьер также считал, что Россия одержит быструю победу, но теперь он рад, что ошибся в прогнозах.

"Этой победы не случилось, и мы не знаем, произойдет ли она вообще. Украинское сопротивление оказалось героическим. Как сказал президент Зеленский: весь народ стал армией Украины. Нас ждет продолжительное насилие с разрушениями и нет никаких признаков, что украинский народ сможет принять российскую оккупацию", — сказал Марио Драги.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что в Германии раскритиковали канцлера Олафа Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения Украине. Глава комитета Бундестага по обороне отметила, что нет времени на дискуссии, и призвала канцлера предоставить оружие Украине.