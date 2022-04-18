Італія відправить Україні зброю для боротьби з Росією, — прем'єр-міністр Драґі

Рішення щодо постачання зброї Україні було одноголосно затверджено італійським парламентом, оскільки санкції не можуть зупинити російські війська.

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Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі розповів про те, як його країна має намір допомогти Україні в боротьбі з російською агресією. Про це урядовець розповів в інтерв'ю виданню Corriere della Sera.

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Глава італійського уряду зазначив, що парламент практично одноголосно ухвалив рішення відправити Україні зброю, щоб допомогти в боротьбі з агресором. Драґі переконаний, що санкції, які Євросоюз і країни Заходу вводять проти Росії, не зможуть зупинити просування російських військ в Україну. Про те, яку саме зброю та скільки буде відправлено в Україну, чиновник не повідомив.

Маріо Драґі також розповів, що мав розмову з Володимиром Путіним ще до військового вторгнення Росії в Україну та до останнього моменту сподівався, що війни на території України не станеться.

"Я до останнього сподівався, що цього не станеться. Ми говорили по телефону з президентом Путіним ще до початку війни: розійшлися з відчуттям, нібито зрозуміли один одного. Проте за кілька тижнів Путін почав наступ. Я намагався поговорити з ним. При цьому вторгнення мене не здивувало: до кордону з Україною було доставлено майже 200 тисяч людей у повному бойовому спорядженні, були й прецеденти того, що робив Радянський Союз у Польщі, Угорщині, Чехословаччині… Пам'ятаю, у моїй сім'ї ходили розмови про звірства, здійснені в Будапешті 1956 року. Поки що метою Путіна був не пошук миру, а спроба знищити український опір, окупувати країну та передати її лояльному уряду. Ми будемо поряд із нашими українськими друзями: відкриття нашого посольства в Києві — гарна новина", — заявив Драґі.

Італійський прем'єр також вважав, що Росія здобуде швидку перемогу, але тепер він радий, що помилився в прогнозах.

"Цієї перемоги не сталося, і ми не знаємо, чи станеться вона взагалі. Український опір виявився героїчним. Як сказав президент Зеленський: весь народ став армією України. Нас чекає тривале насильство з руйнуваннями, і немає жодних ознак, що український народ зможе прийняти російську окупацію", — сказав Маріо Драґі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що в Німеччині розкритикували канцлера Олафа Шольца за відсутність постачання важкого озброєння Україні. Голова комітету Бундестагу з оборони зауважила, що немає часу на дискусії, і закликала канцлера надати зброю Україні.