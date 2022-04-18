У Німеччині розкритикували Шольця за відсутність постачання важкого озброєння Україні

Голова комітету Бундестагу з оборони зауважила, що немає часу на дискусії, і закликала канцлера надати зброю Україні.

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Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман виступила з критикою на адресу канцлера Олафа Шольца та закликала розпочати постачання Україні важкого озброєння. Про це повідомляє Spiegel.

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За словами представниці Бундестагу, федеральний Канцлер не говорить про свої плани.

"Думаю, що в нас просто не залишається часу на дискусії, — пояснила Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, яка представляє Вільну демократичну партію з керівної коаліції. — Йдеться не лише про Україну, а і Європу".

Штрак-Ціммерман підтримала слова канцлера, який раніше заявляв про своє бажання надати Україні більше грошей, однак вона наголосила, що "грошима війни не виграти й потрібна зброя".

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв, що Німеччина зможе надати Україні все озброєння із запасів Бундесверу і не тільки. Йшлося і про збройні системи, які можуть закупити на ринку озброєння.

Проте надалі, як повідомляв Фокус, побоюючись стати мішенню Путіна, представники німецького керівництва, можливо, дадуть відповідь відмовою постачати танки в Україну. У лавах керівної коаліції немає єдиної думки щодо постачання важкого озброєння до зон бойових дій.