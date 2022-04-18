В Германии раскритиковали Шольца за отсутствие поставок тяжелого вооружения Украине

Глава комитета Бундестага по обороне отметила, что нет времени на дискуссии, и призвала канцлера предоставить оружие Украине.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман выступила с критикой в адрес канцлера Олафа Шольца и призвала начать поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом сообщает Spiegel.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам представительницы Бундестага, федеральный Канцлер не говорит о своих планах.

"Думаю, что у нас просто не остается времени на дискуссии, — объяснила Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, представляющая Свободную демократическую партию из правящей коалиции. — Речь не только об Украине, но и Европе".

Штрак-Циммерманн поддержала слова канцлера, который прежде заявлял о своем желании предоставить Украине больше денег, однако, она подчеркнула, что "деньгами войны не выиграть и необходимо оружие".

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что Германия сможет предоставить Украине все вооружение из запасов Бундесвера и не только. Шла речь и об оружейных системах, которые могут быть закуплены на рынке вооружения.

Однако в дальнейшем, как сообщал Фокус, опасаясь стать мишенью Путина, представители немецкого руководства, возможно, ответят отказом поставлять танки в Украину. В рядах правящей коалиции нет единого мнения относительно поставок тяжелого вооружения в зоны боевых действий.