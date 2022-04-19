Впервые за три недели: Шойгу рассказал о "затягивании" войны в Украине

Глава российского Минобороны считает, что войну в Украине затягивает не Москва, а западные страны за счет предоставления нашей стране вооружения.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу после трехнедельного отсутствия появился в информпространстве и прокомментировал войну в Украине. Об этом 19 апреля сообщает Русская служба BBС.

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Шойгу заявил, что Россия "последовательно выполняет план освобождения" территорий, контролируемых группировками "ДНР" и "ЛНР". А войну, по его убеждению, затягивают западные страны, предоставляя Украине вооружения.

"Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать "до последнего украинца", — сказал министр.

Стоит отметить, что в предыдущий раз Сергей Шойгу появлялся в инфопространстве 29 марта. Его долгое отсутствие породило слухи о том, что у российского министра серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до того, что он находится в коме. Несколько дней назад один из бывших руководителей российской нефтекомпании "ЮКОС" бизнесмен Леонид Невзлин со ссылкой на собственные источники сообщил, что Шойгу находится в реанимации после обширного инфаркта, и если выживет — останется инвалидом. Невзлин предположил, что проблемы со здоровьем у главы Минобороны РФ вполне могли быть вызваны не естественными причинами, ведь в России продолжаются массовые репрессии среди военного командования.

Официально Кремль ни подтверждал, ни опровергал информацию о здоровье Шойгу.

Как писал ранее Фокус, в России проходят масштабные репрессии в отношении топ-силовиков. В СИЗО "Лефортово" отправили главу Пятой службы ФСБ Сергея Беседу — он курировал украинский вопрос. А по информации расследователей Bellingcat, расправа ждет 150 сотрудников ФСБ, которые занимались Украиной до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.