Уперше за три тижні: Шойгу розповів про "затягування" війни в Україні

Глава російського Міноборони вважає, що війну в Україні затягує не Москва, а західні країни за рахунок надання озброєння нашій країні.

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Міністр оборони РФ Сергій Шойгу після тритижневої відсутності з'явився в інформпросторі та прокоментував війну в Україні. Про це 19 квітня повідомляє Російська служба ВВС.

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Шойгу заявив, що Росія "послідовно виконує план визволення" територій, контрольованих угрупованнями "ДНР" та "ЛНР". А війну, на його переконання, затягують західні країни, надаючи Україні озброєння.

"Наростання обсягів поставок іноземного озброєння наочно демонструє їхні наміри провокувати київський режим воювати "до останнього українця", — сказав міністр.

Варто зазначити, що минулого разу Сергій Шойгу з'являвся в інфопросторі 29 березня. Його довга відсутність породила чутки про те, що російський міністр має серйозні проблеми зі здоров'ям, аж до того, що він перебуває в комі. Кілька днів тому один із колишніх керівників російської нафтокомпанії "ЮКОС" бізнесмен Леонід Невзлін із посиланням на власні джерела повідомив, що Шойгу перебуває в реанімації після обширного інфаркту, і якщо виживе — залишиться інвалідом. Невзлін припустив, що проблеми зі здоров'ям у глави Міноборони РФ цілком могли бути спричинені неприродними причинами, адже в Росії продовжуються масові репресії серед військового командування.

Офіційно Кремль не підтверджував, не спростовував інформацію про здоров'я Шойгу.

Як писав раніше Фокус, у Росії проходять масштабні репресії щодо топсиловиків. У СІЗО "Лефортово" відправили голову П'ятої служби ФСБ Сергія Бєсєду — він займався українським питанням. А за інформацією розслідувачів Bellingcat, на розправу чекає 150 співробітників ФСБ, які займалися Україною до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.