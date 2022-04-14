"Стане інвалідом, якщо виживе": міністра оборони РФ Шойгу госпіталізовано з інфарктом

За даними російського бізнесмена Леоніда Невзліна, під репресії в РФ потрапили 20 штабних генералів Міноборони, яких звинувачують у розкраданні коштів, виділених на бліцкриг в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу перебуває в реанімації після великого інфаркту. Про це у своєму Facebook повідомив один із колишніх керівників російської нафтокомпанії "ЮКОС", бізнесмен Леонід Невзлін.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними джерела підприємця, який був змушений емігрувати з РФ, глава Міноборони Росії Сергій Шойгу "вибув із гри" та потрапив у реанімацію з великим інфарктом. Російський міністр стане інвалідом, якщо зможе вижити після госпіталізації.

Невзлін повідомляє, що Сергія Шойгу було підключено до апаратів, і не виключено, що серцевий напад був викликаний не природними причинами. Крім того, у Росії продовжуються масові репресії серед військового командування — правоохоронці заарештували 20 штабних генералів Міноборони, яких звинувачують у розкраданні коштів на підготовку українського керівництва та населення до "урочистої зустрічі армії визволителів із РФ".

Джерела Невзліна інформують, що з 2014 року топвійськовими вкрадено понад $10 млрд, які президент Володимир Путін виділив на підготовку бліцкригу в Україні.

Під репресії, як зазначає бізнесмен, також потрапив ексрадник президента РФ, голова наглядової ради "Россільгоспбанку" Аркадій Дворкович, від якого силовики чекають свідчень проти колег і друзів.

"Джерела у ФСБ говорять про те, що якщо він не піде на угоду зі слідством — його переведуть у СІЗО "Матроська Тиша" або Лефортово. Сурков під домашнім арештом, він підозрюється в крадіжці грошей, виділених на підготовку до війни, це та сама справа, за якою заарештовано 20 генералів", — додав Невзлін у своїй публікації.

[ + – ] Міністр оборони РФ Сергій Шойгу потрапив у реанімацію з великим інфарктом

Зазначимо, що в Росії проводяться масштабні репресії щодо топсиловиків. Генерала, голову П'ятої служби ФСБ Сергія Бесєду, який відповідав за українське питання, було відправлено до СІЗО "Лефортове". За даними розслідувачів Bellingcat, під репресії також потрапили ще 150 співробітників Федеральної служби безпеки, які курирували Україну до початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ.

Також повідомлялося, що колишнього радника Володимира Путіна Владислава Суркова було відправлено під домашній арешт у справі про розкрадання коштів.