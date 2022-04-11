Колишнього радника Путіна відправлено під домашній арешт, — ексдепутат Держдуми РФ

Владислав Сурков, за словами Іллі Пономарьова, проходить у тій самій справі, що й генерал ФСБ Сергій Бесєда, якого напередодні відправили до СІЗО.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Колишнього радника президента Росії Владислава Суркова відправлено під домашній арешт у справі про розтрату коштів, виділених на політичну роботу РФ в Україні. Про це повідомив колишній депутат Державної думи Ілля Пономарьов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, інформацію про домашній арешт Владислава Суркова передали йому високопоставлені джерела. Водночас Пономарьов не відкинув дезінформацію, оскільки в Міністерстві оборони Росії "ніколи не любили" ексрадника Володимира Путіна.

"Владислав Сурков перебуває під домашнім арештом. Зараз проводять слідчі заходи у справі про розкрадання на Донбасі з 2014 року… Хоча Путін звільнив Владислава Суркова з посади свого помічника офіційним наказом ще в лютому 2020, досі Сурков як ніхто знає справжню ситуацію в сепаратистських псевдореспубліках і має там великі зв'язки. І він близький до російських "ветеранів Донбасу", — додав Пономарьов у своїй публікації.

[ + – ] Ексрадника Путіна Владислава Суркова відправили під домашній арешт

Через кілька годин Ілля Пономарьов, цитуючи російського політолога Андрія Піонтковського, заявив, що ексрадник Володимира Путіна проходить у справі про розтрату коштів, у якій також фігурує керівник П'ятої служби ФСБ Сергій Бесєда.

"До Владислава Суркова справді є претензії, він проходить у тій же справі, що й генерал ФСБ Бесєда. І ймовірність загриміти в Лефортово за розтрату коштів, виділених на політичну роботу в Україні, там дійсно реальна", — додав колишній депутат Держдуми, цитуючи Піонтковського.

[ + – ] Ексрадника Путіна Владислава Суркова відправили під домашній арешт

Владислав Сурков — ексрадник президента РФ Володимира Путіна з 2013 до 2020 року, колишній заступник глави уряду Росії. РосЗМІ називають Владислава Суркова одним із творців партії "Єдина Росія", яка сформована на противагу блоку ексмера Москви Юрія Лужкова. Ексраднику Путіна також приписують створення партії "Справедлива Росія" та руху "Наші".

17 березня 2014 року проти Владислава Суркова запроваджено міжнародні санкції через збройну агресію РФ проти України. Американський уряд заборонив ексраднику Путіна в'їжджати в країну та заморозив його активи.

Нагадаємо, генерала ФСБ, керівника П'ятої служби Сергія Бесєду, який відповідав за розвідку проти України, відправлено до СІЗО "Лефортово".

Розслідувачі Bellingcat повідомляли, що до РФ під репресії потрапили ще 150 співробітників ФСБ. Йдеться про оперативників П'ятої служби відомства, яким доручили займатись "українським питанням" напередодні повномасштабного вторгнення.