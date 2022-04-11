Бывший советник Путина отправлен под домашний арест, — экс-депутат Госдумы РФ

Владислав Сурков, по словам Ильи Пономарева, проходит по тому же делу, что и генерал ФСБ Сергей Беседа, которого накануне отправили в СИЗО.

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Бывший советник президента России Владислав Сурков был отправлен под домашний арест по делу о расстрате средств, которые были выделены на политическую работу РФ в Украине. Об этом сообщил бывший депутат Государственной думы Илья Пономарев.

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По его словам, информацию о домашнем аресте Владислава Суркова ему передали высокопоставленные источники. Вместе с этим, Пономарев не исключил дезинформацию, поскольку в Министерстве обороны России "никогда не любили" экс-советника Владимира Путина.

"Владислав Сурков находится под домашним арестом. Сейчас проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года… Хотя Путин освободил Владислава Суркова с должности своего помощника официальным приказом еще в феврале 2020, до сих пор Сурков как никто знает реальную ситуацию в сепаратистских псевдореспубликах и имеет там обширные связи. И он близок к российским "ветеранам Донбасса", — добавил Пономарев в своей публикации.

[ + – ] Экс-советник Путина Владислав Сурков отправлен под домашний арест

Через несколько часов Илья Пономарев, цитируя российского политолога Андрея Пионтковского, заявил, что экс-советник Владимира Путина проходит по делу о расстрате средств, в котором также фигурирует руководитель Пятой службы ФСБ Сергей Беседа.

"К Владиславу Суркову действительно есть претензии, он проходит по тому же делу, что и генерал ФСБ Беседа. И вероятность загреметь в Лефортово за растрату средств, выделенных на политическую работу в Украине там действительно реальна", — добавил бывший депутат Госдумы, цитируя Пионтковского.

[ + – ] Экс-советник Путина Владислав Сурков отправлен под домашний арест

Владислав Сурков — экс-советник президента РФ Владимира Путина с 2013 по 2020 год, бывший заместитель главы правительства России. РосСМИ называют Владислава Суркова одним из создателей партии "Единая Россия", которая была сформирована в противовес блоку экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Экс-советнику Путина также приписывают создание партии "Справедливая Россия" и движения "Наши".

17 марта 2014 года в отношении Владислава Суркова были введены международные санкции из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. Американское правительство запретило экс-советнику Путина въезд в страну и заморозило его активы.

Напомним, генерал ФСБ, руководитель Пятой службы Сергей Беседа, отвечавший за разведку против Украины, был отправлен в СИЗО Лефортово.

Расследователи Bellingcat сообщали, что в РФ под репрессии попали еще 150 сотрудников ФСБ. Речь идет об оперативниках Пятой службы ведомства, которым поручили заниматься "украинским вопросом" накануне полномасштабного вторжения.