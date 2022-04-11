В России под репрессии попали еще 150 сотрудников ФСБ, — Bellingcat (видео)

По информации расследователей, часть ФСБшников была отправлена под следствие, а другая часть – уволена из органов. А дозвониться до генерала Беседы не удалось.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Руководитель группы журналистов-расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин обвинил в военных поражениях страны в Украине офицеров 5-й службы ФСБ. Об этом болгарский журналист рассказал в интервью российскому YouTube-каналу "Популярная политика".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Согласно версии расследователя, украинским вопросом в ФСБ занималось около 150 сотрудников. Он подтвердил информацию о том, что руководитель 5-й службы ведомства, генерал Сергей Беседа, переведен с домашнего ареста в следственный изолятор. Грозев отмечает, что на этом репрессии не закончились: из тех 150 офицеров, которые вели работу по подготовке вторжения в Украину, некоторая часть также была отправлена под следствие, а еще часть — уволена из органа.

[ + – ] Христо Грозев - о репрессиях в ФСБ России

"Чистка точно прошла. Надеюсь, что через несколько дней Bellingcat сможет опубликовать что-нибудь более конкретное о судьбе этих людейʼ, — заявил Грозев.

Журналист также отметил, что пытался дозвониться до генерала Беседы, однако его телефон отключен уже две недели.

Ранее Фокус рассказывал, что провалившего разведку против Украины генерала ФСБ отправили в Лефортово. Известно, что руководитель Пятой службы ФСБ находился под домашним арестом со средины марта. А его дело будет рассматривать Военно-следственное управление Следственного комитета.

На прошлой неделе Христо Грозев также отмечал, что Владимир Путин может нанести удар по стране-члену НАТО. По мнению журналиста, Польша и страны Балтии готовы вступить в войну, а социальное напряжение в России будет расти.