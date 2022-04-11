У Росії під репресії потрапили ще 150 співробітників ФСБ, — Bellingcat (відео)

За інформацією розслідувачів, частину ФСБшників відправили під слідство, а інших — звільнили з органів. А додзвонитись до генерала Бесєди не вдалося.

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Керівник групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Христо Грозев заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив у воєнних поразках країни в Україні офіцерів 5-ї служби ФСБ. Про це болгарський журналіст розповів в інтерв'ю російському YouTube-каналу "Популярна політика".

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Згідно з версією розслідувача, українським питанням у ФСБ займалося близько 150 працівників. Він підтвердив інформацію про те, що керівника 5-ї служби відомства, генерала Сергія Бесєду, переведено з домашнього арешту до слідчого ізолятора. Грозев зазначає, що на цьому репресії не закінчилися: з тих 150 офіцерів, які вели роботу з підготовки вторгнення в Україну, деяку частину також відправлено під слідство, а ще частину — звільнено з органу.

[ + – ] Христо Грозев — про репресії у ФСБ Росії

"Чистка точно пройшла. Сподіваюся, що через кілька днів Bellingcat зможе опублікувати щось конкретніше про долю цих людей", — заявив Грозев.

Журналіст також зазначив, що намагався додзвонитися до генерала Бесєди, проте його телефон відключений вже два тижні.

Раніше Фокус розповідав, що генерала ФСБ, який провалив розвідку в Україні, відправили до Лефортова. Відомо, що керівник П'ятої служби ФСБ перебував під домашнім арештом від середини березня. А його справу розглядатиме Військово-слідче управління Слідчого комітету.

Минулого тижня Христо Грозев також зазначав, що Володимир Путін може завдати удару по країні-члену НАТО. На думку журналіста, Польща та країни Балтії готові вступити у війну, а соціальна напруга в Росії зростатиме.