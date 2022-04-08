Генерала ФСБ, який провалив розвідку проти України, відправили в Лефортово, — журналіст

Відомо, що керівник П'ятої служби ФСБ перебував під домашнім арештом із середини березня. А його справу розглядатиме Військово-слідче управління Слідчого комітету.

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Один із керівників Федеральної Служби Росії Сергій Бесєда переведений під арешт у в'язницю Лефертово. Про це повідомив російський журналіст Андрій Солдатов на своїй сторінці у Twitter.

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За словами журналіста, керівник П'ятої служби ФСБ із середини березня перебував під домашнім арештом, потрапивши під репресії президента Російської Федерації Володимира Путіна. Однак тепер запобіжний захід Бесєди змінено на тюремне ув'язнення.

"Трохи новин про генерала Сергія Бесєду, начальника П'ятої служби ФСБ, поміщеного під домашній арешт у березні: за нашими даними, його переведено в Лефортівську в'язницю. Його справу розслідує Військово-слідче управління Слідчого комітету (ДВСУ СК)", — написав Солдатов.

[ + – ] Пост Андрія Солдатова про генерала Сергія Бесєду

Хто такий Сергій Бесєда?

Генерал Сергій Бесєда, за інформацією журналістів, є одним зі співробітників ФСБ, який відповідав за надання інформації про політичні події в Україні напередодні вторгнення. Передбачається, що вони ввели Путіна в оману, через що провалився "бліцкриг" Кремля.

Раніше Фокус розповідав, що президент РФ Володимир Путін ініціював репресії проти співробітників 5-ї служби ФСБ. Керівництво Департаменту оперативної інформації при ФСБ було поміщене під домашній арешт через надання Путіну неточної інформації про політичну обстановку в Україні.

Також ми повідомляли, що за словами радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича, у разі поразки Росії у війні з Україною Кремль призначить винуватцями "кілька генералів ФСБ і ЗС", звинувативши їх у розгойдуванні ситуації. Він також зазначив, що міністр оборони Сергій Шойгу може опинитися серед них.