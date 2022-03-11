Путін розпочав репресії проти співробітників 5-ої служби ФСБ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, керівництво Департаменту оперативної інформації при ФСБ перебуває під домашнім арештом через надання Путіну "неточної інформації щодо політичної ситуації в Україні".

Після двох тижнів війни президент Росії Володимир Путін розпочав репресії проти Федеральної служби безпеки країни. Як повідомляють журналісти видання "Медуза", під удар потрапила 5-та служба ФСБ, яка поінформувала Путіна про політичну ситуацію в Україні.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Повідомляють, що керівництво 5-ої служби ФСБ зараз перебуває під домашнім арештом, проте підтверджень цим відомостям поки що немає.

Журналісти та автори кількох книг про російську владу та спецслужби Андрій Солдатов та Ірина Бороган вважають, що співробітники служби, які відповідали за надання інформації про політичні події в Україні напередодні 24 лютого, ввели Путіна в оману. За їхніми словами, 5-та служба, перебуваючи у страху викликати гнів свого керівника, поінформувала його про те, що він хотів чути.

Йдеться про генерала Сергія Беседа, який очолював Департамент оперативної інформації (ДОІ) при ФСБ, який виконує функції зовнішньої розвідки та курує зв'язки ФСБ із закордонними, зокрема американськими відомствами.

Видання пише, що Беседа перебував у Києві у 2014 році й до його завдань входила підтримка прокремлівських кандидатів на українських виборах. Під час масових акцій у Києві в період 18-22 лютого 2014 року, коли стався силовий розгін протестувальників, внаслідок якого загинули люди, Беседа знаходився в Києві нібито на підставі оцінювання безпеки російського посольства. Однак у цю версію не повірили представники МЗС України, які направили запит російським колегам на допит Беседи, після чого російський генерал потрапив до списків санкцій США та країн ЄС.

Ці події ніяк не вплинули на діяльність ДОІ — його співробітники продовжували збирати розвідувальну інформацію в Україні, вербувати джерела та вести підривну діяльність. Саме вони доповідали Беседі про політичну ситуацію напередодні вторгнення в Україну, навмисне спотворюючи поточний стан справ.

Внаслідок цього, як повідомляють джерела видання, генерал Беседа та його заступник під домашнім арештом через нецільове використання коштів та незадовільну роботу зі збору розвідувальної інформації. З цього журналісти дійшли висновку, що розвідка в президента Путіна "організована геть погано".

Нагадаємо, що представники російського ФСБ передали українській стороні досьє на командирів кадировців, що діють в Україні. Як стверджує Головне управління розвідки МО України, відомство має дані про місцеперебування чеченських командирів, які беруть участь у війні.