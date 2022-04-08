Провалившего разведку против Украины генерала ФСБ отправили в Лефортово, — журналист

Известно, что руководитель Пятой службы ФСБ находился под домашним арестом со средины марта. А его дело будет рассматривать Военно-следственное управление Следственного комитета.

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Один из руководителей Федеральной Службы России Сергей Беседа переведен под арест в тюрьму Лефортово. Об этом сообщил российский журналист Андрей Солдатов на своей странице в Twitter.

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По словам журналиста, руководитель Пятой службы ФСБ с середины марта находился под домашним арестом, попав под репрессии президента Российской Федерации Владимира Путина. Однако теперь мера пресечения Беседы изменена на тюремное заключение.

"Немного новостей о генерале Сергее Беседе, начальнике Пятой службы ФСБ, помещенном под домашний арест в марте: По нашим данным, он переведен в Лефортовскую тюрьму. Его дело расследует Военно-следственное управление Следственного комитета (ГВСУ СК)", — написал Солдатов.

[ + – ] Пост Андрея Солдатова о генерале Сергее Беседе

Кто такой Сергей Беседа?

Генерал Сергей Беседа, по информации журналистов, является одним из сотрудников ФСБ, которые отвечали за предоставление информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. Предполагается, что они ввели Путина в заблуждение, из-за чего провалился "блицкриг" Кремля.

Ранее Фокус рассказывал, что президент РФ Владимир Путин инициировал репрессии против сотрудников 5-й службы ФСБ. Руководство Департамента оперативной информации при ФСБ было помещено под домашний арест из-за предоставления Путину "неточной информации о политической обстановке в Украине".

Также мы сообщали, что по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, в случае поражения России в войне с Украиной, Кремль назначит виновниками "несколько генералов ФСБ и ВС", обвинив их в раскачивании ситуации. Он также отметил, что министр обороны Сергей Шойгу может оказаться в их числе.