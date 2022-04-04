Путин после поражения в Украине будет искать врагов внутри РФ, — Арестович (видео)
По словам советника главы ОП, Кремль назначит виновниками "несколько генералов ФСБ и ВС", обвинив их в раскачивании ситуации. При этом Шойгу может оказаться в их числе.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин может прибегнуть к наказанию ряда руководителей силовых ведомств государства, в случае военного поражения в Украине. Такую версию озвучил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и блогеру Марку Фейгину.
По словам Арестовича, проигрыш в войне против Украины вынудит Путина объявить врагами руководителей Федеральной службы безопасности и Вооруженных сил РФ, включая действующего министра обороны Сергея Шойгу.
"Кого-то назначат предателем. То есть Путину, чтобы выйти победителем, нужно если не в Украине победить, то победить во внутреннем заговоре, который "был в России". И вот надо "найти" заговорщиков, срезать им головы и таким оказаться победителем, а затем "мудро заключить мир, который спасет Европу", — считает Арестович.
Согласно версии советника главы ОП, нескольким генералам Вооруженных Сил и ФСБ будет предъявлено обвинение в попытке расшатать ситуацию внутри России и представить ее в худшем свете в мировом сообществе. Кроме высшего руководства, ответственность за поражение в Украине понесут 5-10 руководителей рангом ниже. Алексей Арестович предполагает, что это будут чиновники уровня управлений, командующих армией.
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