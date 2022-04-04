"Этот парень – варвар": Байден раскритиковал Путина из-за резни в Буче (видео)

Во время общения с журналистами глава Белого дома заверил, что президент России должен понести ответственность за военные преступления, совершенные его войсками в Украине.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден, комментируя кадры, свидетельствующие о преступлениях российских войск в Буче Киевской области, назвал президента РФ Владимира Путина "военным преступником" и выразил мнение, что главу государства-агрессора необходимо привлечь к ответственности. Соответствующее заявление глава американского государства сделал в ходе общения с журналистами в понедельник, 4 апреля, передает ABC News.

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"Вы, возможно, помните, как меня критиковали за то, что я называл (президента РФ Владимира) Путина военным преступником. Но, в самом деле, вы видели, что произошло в Буче. Эти факты это подтверждают — он военный преступник", — сказал Байден.

Президент США добавил, что на данный момент необходимо собрать информацию для расследования преступлений в Буче, а также предоставить Украине необходимое ей вооружение.

"Мы должны собрать все детали, чтобы это могло стать судебным процессом по делу о военном преступлении. Этот парень (Путин) жесток. И то, что происходит в Буче — возмутительно. И все это видели. Я думаю, что это военное преступление. Его (Путина) следует привлечь к ответственности", — сказал Байден.

Помимо этого глава американского государства отметил, что он выступает за усиление санкций в отношении РФ.

Напомним, ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что руководство ЕС готово направить в Украину специалистов для расследования массовых убийств мирных жителей в Буче.

Также мы писали, что этот город сегодня посетил президент Украины Владимир Зеленский.