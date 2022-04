"К людям относились хуже, чем к животным": Зеленский рассказал о геноциде украинцев в Буче

Войска РФ убили и замучили тысячи людей. Глава государства считает, что военные преступления оккупантов могут осложнить переговоры президентов двух стран.

Мир должен узнать о преступлениях российских военных в городе Буча Киевской области. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в комментарии иностранным СМИ во время визита в Бучу.

"То, что вы видите вокруг. То, что сделали с этим современным городком – это характеристика ВС РФ, которые к людям относились хуже, чем к животным. Это – военное преступление, мир признает это актом геноцида. Мы знаем тысячи людей, которые убиты и замучены. С отрубленными конечностями, изнасилованные женщины и убитые дети. Я думаю — это и есть геноцид", — сказал глава государства.

Журналисты ВВС сообщают, что Зеленский осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями.

Военные преступления осложняют переговоры президентов РФ и Украины, добавил Зеленский.

"Чем дольше Россия будет затягивать организацию встречи двух президентов, тем хуже для них и войны, потому что с каждым днем после деоккупации территорий мы видим такие последствия. Очень сложно разговаривать, когда ты видишь, что они тут натворили. Каждый день находятся люди в бочках, в погребах задушенные и замученные. Им нужно думать быстрее", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что не рассматривает вариант того, что Европе будет "чего-то не хватать, чтобы наказать преступников".

"Это не ситуация с альянсами, это о жизни. Люди убиты, их пытали, доказательств миллион. Поэтому все истории типа "давайте подождем, будет суд очень медленный"… Мы будем давить максимально и не сделаем ни одной паузы", – заявил Зеленский.

В Украине будет мир

Зеленский убежден, что в Украине в любом случае настанет мир, потому что страна не может жить в войне.

"Мы находимся в Европе в 21-м веке, мы стремимся к миру. Мы достойны его. Мир не может быть без победы", — отметил он.

Победа Украины может быть в дипломатии, которая будет подкреплена удачными боевыми шагами Вооруженных сил Украины, заключил глава государства.

Отметим, что Россия отрицает причастность к резне в Буче и называет массовые убийства провокацией. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом говорил, что это – "очередная фейковая атака".

Минобороны России говорило, что ни один местный житель в Буче не пострадал от насильственных действий оккупантов.

Фокус уже писал, что в Буче захватчики стреляли безоружным людям в затылок. Мэр Бучи говорит, что улицы города были усеяны трупами. Глава Евросовета Шарль Мишель был шокирован ужасными кадрами зверств российской армии.

Эксперты Conflict Intelligence Team заявили о возможной причастности к убийствам в Буче 104-го парашютно-десантного полка из 76-й дивизии, 40-й или 155-й бригадах Тихоокеанского флота.

Крупнейшие газеты "Daily Mirror", "i", "Metro", "The New York Times", "The Guardian", "Daily Express" и другие авторитетные издания утром 4 апреля вышли в тираж с кадрами из Бучи Киевской области. Авторы cтатей называли произошедшее военными преступлениями президента России Владимира Путина.