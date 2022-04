Геноцид, резня и ужас: кадры из Бучи облетели обложки главных мировых газет (фото)

Крупнейшие мировые СМИ вышли в тираж с кадрами погибших в Буче и не постеснялись назвать произошедшее "военными преступлениями Владимира Путина".

Крупнейшие мировые газеты в понедельник утром вышли в тираж с кадрами из Бучи Киевской области. После отхода российских военных из города вскрылись преступления и массовые убийства мирных граждан российскими солдатами за время оккупации. Мировые СМИ не остались в стороне от произошедшего и активно освещают события. Кровавые события попали на обложку газет "Daily Mirror", "i", "Metro", "The New York Times", "The Guardian", "Daily Express" и других авторитетных изданий.

Газета "Daily Mirror" назвала убийства жителей Бучи геноцидом и разместила на обложке один из кадров с убитыми людьми на улице города. Таблоид добавил комментарий министра иностранных дел Украины о том, что Владимир Путин хуже, чем "Исламское государство".

Журналисты британской газеты "i" назвали преступления российской армии "резней невинных" и также поставили на обложку кадр последствий боев в Буче.

Самая тиражная печатная газета Британии "Metro" вышла с заголовком "Позор военных преступлений Путина" и разместила российского президента на главную страницу, добавив туда фотографию с погибшим в Буче.

Ежидневная американская газета "The New York Times" вышла с заголовком "Украина обвиняет российских солдат в зверствах" и показала кадр братской могилы в городе.

Британская газета "The Gurdian" вышла с заголовком на главной странице "Ужас в Буче: Россию обвиняют в пытках и расправах над мирными жителями".

"Daily Express": Путин заплатит за "отвратительные" военные преступления, обещает премьер-министр. Газета процитировала Бориса Джонсона и рассказала о событиях в Буче без фото на обложке.

Напомним, 3 апреля вскрылись преступления российских военных за время оккупации Бучи. Когда украинская армия зашла в город, то обнаружилось что российские солдаты массово убивали мирных жителей. В братскую могилу на территории местной церкви были похоронены около 300 людей, кроме того, тела умерших лежали на улицах. Мэр города Анатолий Федорук рассказал, что захватчики связывали им руки и стреляли в затылок.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс шокирована происходящими событиями в городе, а президент Европейского совета Шарль Мишель назвал действия военных России "Бучанской резней". Он также анонсировал дальнейшие санкции против РФ.

Владимир Зеленский резко отреагировал на события и заявил, что этого могло бы не произойти. По его словам, 14 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте был шанс того, чтобы Россия не пришла. Однако теперь вражеские войска в Украине и есть преступления в Буче. Российское Минобороны отрицает свою вину в уничтожении мирных граждан и назвало это провокацией.