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Военный Фокус Российско-украинская война

В Минобороны РФ назвали массовые расстрелы мирных людей в Буче провокацией

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минобороны рф о буче
Фото: 24 Канал | В Буче обнаружили братскую могилу, в которой захоронили около 300 людей

В оборонном ведомстве заявили, что под контролем ВС РФ никто не пострадал, а все сообщения о преступлениях начали появляться с заходом в город СБУ и журналистов.

Министерство обороны РФ заявило, что ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. Об этом передает РИА Новости.

Все фотографии и видеозаписи о преступлениях российских войск в Буче в ведомстве назвали провокацией. А в обстрелах города обвинили украинские войска.

"За время нахождения Бучи под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", — утверждают в Минобороны.

А все факты о преступлениях оккупационных войск, по версии оборонного ведомства появились, когда в город вошли СБУ и украинские журналисты. Все подразделения российских войск покинули город 30 марта, и только спустя 4 дня появились сообщения о преступлениях.

"Бучанская резня" — что известно?

Мэр Бучи Анатолий Федорук заявил, что ВС РФ расстреливали мирных жителей. Людям связывали руки, и стреляли в затылки. В одном из мест города обнаружили братскую могилу с 300 убитыми. Город "буквально засеян трупами". Среди погибших были дети.

В МИД Британии заявили, что сообщения о нападениях на невинных мирных жителей "отвратительны". Королевство работает над сбором доказательств военных преступлений РФ. А в Еврокомиссии назвали события "Бучанской резней", а также анонсировали новый пакет санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на события в Буче. Он отметил, что 14 лет назад, 3 апреля на саммите НАТО в Бухаресте был шанс того, чтобы Россия не пришла. Однако она пришла, теперь есть преступления в Буче.

"Советую посмотреть матерям российских военных. Посмотрите, каких убл*дков вы вырастили. Убийцы, мародеры, палачи", — написал украинский лидер.

Французский президент Эммануэль Макрон написал в Твиттере, что изображения из Бучи "невыносимы". На улицах города лежат сотни убитых мирных граждан.

"Мое сострадание к пострадавшим, моя солидарность с украинцами. Российское руководство должно ответить за эти преступления", — написал президент.

Напомним, ВСУ освободили всю Киевскую область от российских войск.