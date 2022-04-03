У Міноборони РФ назвали масові розстріли мирних людей у Бучі провокацією

В оборонному відомстві заявили, що під контролем ЗС РФ ніхто не постраждав, а всі повідомлення про злочини почали з'являтися із заходом до міста СБУ та журналістів.

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Міністерство оборони РФ заявило, що жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій. Про це повідомляє РИА Новости.

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Усі фотографії та відеозаписи про злочини російських військ у Бучі у відомстві назвали провокацією. А в обстрілі міста звинуватили українські війська.

"За час перебування Бучі під контролем російських військових жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", — стверджують у Міноборони.

А всі факти про злочини окупаційних військ, за версією оборонного відомства, з'явилися, коли до міста увійшли СБУ та українські журналісти. Всі підрозділи російських військ залишили місто 30 березня, і лише через 4 дні з'явилися повідомлення про злочини.

"Бучанська різанина" — що відомо?

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що ЗС РФ розстрілювали мирних мешканців. Людям зв'язували руки і стріляли в потилиці. В одному з місць міста виявили братську могилу із 300 убитими. Місто "буквально засіяне трупами". Серед загиблих були діти.

У МЗС Британії заявили, що повідомлення про напади на безневинних мирних жителів "огидні". Королівство працює над збиранням доказів військових злочинів РФ. А в Єврокомісії назвали події "Бучанської різаниною", а також анонсували новий пакет санкцій проти Росії.

Президент України Володимир Зеленський різко відреагував на події у Бучі. Він зазначив, що 14 років тому, 3 квітня, на саміті НАТО в Бухаресті був шанс того, щоб Росія не прийшла. Однак вона прийшла, тепер є злочини у Бучі.

"Раджу подивитися матерям російських військових. Подивіться, яких убл*дків ви виростили. Вбивці, мародери, кати", — написав український лідер.

Французький президент Емманюель Макрон написав у Твіттері, що зображення з Бучі "нестерпні". На вулицях міста лежать сотні вбитих мирних громадян.

"Моє співчуття до постраждалих, моя солідарність із українцями. Російське керівництво має відповісти за ці злочини", — написав президент.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили всю Київську область від російських військ.