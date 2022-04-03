Братська могила та тіла вбитих на дорогах. Що залишили по собі військові РФ у Бучі (фото, відео)

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що деяким убитим було лише 14 років. Окупанти зв'язували їм руки та розстрілювали беззбройних у потилицю.

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У місті Буча на Київщині знайшли братську могилу, в якій поховали близько 300 людей. Про це повідомив мер Бучі Анатолій Федорук агенції AFP.

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За його словами, місто сильно зруйноване, а вулиці буквально засіяні трупами. Деякі з тіл були із зав'язаними руками.

Федорук сказав, що деяким загиблим було лише 14 років, їх розстрілювали в потилицю. Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк додав, що окупанти вбивали багатьох беззбройних чоловіків, які не були військовими.

"У них не було зброї, вони не становили загрози. Скільки ще таких випадків відбувається прямо зараз на окупованих територіях?" – спитав він.

Український фотограф Михайло Палінчак опублікував фотографію, зняту за 20 км від Києва, на якій видно на узбіччі дороги тіла трьох людей: чоловіка та двох оголених жінок. Він додав, що їх хотіли спалити на узбіччі.

Нардеп Олексій Гончаренко показав відео з місця події та пояснив, що вбиті їхали в машині, а ЗС РФ їх розстріляли.

Воєнні злочини РФ – британці шоковані

Міністерка закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс була шокована побаченими звірствами в Бучі й інших містах України.

"Повідомлення про напади на безневинних мирних жителів огидні. Великобританія працює з партнерами над збором доказів щодо розслідування військових злочинів. Винних притягнуть до відповідальності", — зазначила міністерка.

Голова Макарівської селищної громади Вадим Токар повідомив про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря. Загарбники взяли їх у полон 10 днів тому.

Дмитро Комаров у Бучі – люди плачуть, побачивши хліб

Після звільнення Київської області від окупантів український ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров заїхав до Бучі в першій колоні патрульної поліції та в репортажі розповів, як люди плачуть, побачивши хліб.

"Ви не повірите, люди плачуть, побачивши хліб. Місяць не бачили хліба", — додав ведучий.

Журналіст бачив величезну кількість мертвих цивільних на дорогах Бучі.

"Що сказати. Бідолашні люди, молоді, літні. Вони назавжди залишилися на вулицях рідного міста, дуже багато трупів", — прокоментував він наслідки війни.

Один із військових сказав ведучому, що всіх чоловіків у місті, які чинили опір, війська РФ намагалися розстріляти. Комаров показав командний пункт ЗСУ та додав, що в місті багато мін. Наслідки бойових дій усувають поліція та сапери.

Міністерство оборони України 2 квітня повідомило про повне звільнення Київської області від армії РФ. Українські військові попередили, що поки що рано говорити про повернення до звільнених Ірпеня, Бучі та Гостомеля.

У звільнених районах Київської області діє комендантська година до 7:00 ранку 5 квітня через розмінування території.