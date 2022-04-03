Шарль Мишель назвал резней события в Буче и анонсировал новые санкции против России

По словам политического деятеля, ЕС поддержит Украину.

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Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал кадры массово убитых людей в Буче после освобождения Киевской области от российских оккупантов в своем Twitter.

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[ + – ] Пост Шарля Мишеля

"Шокированный ужасными кадрами зверств российской армии на освобожденной Киевщине #Бучанская резня… ЕС помогает #Украине и неправительственным организациям собрать необходимые доказательства для преследования в международных судах" — отметил председатель Евросовета, запустив в Сети новый хэштег #Бучанская резня (#BuchaMassacre).

Политик добавил, что дальнейшие санкции ЕС против России в скором времени будут анонсированы, окончив свой твит на английском словами "Слава Україні!".

Фокус писал об ужасных кадрах освобожденной Бучи от российских оккупантов. Улицы города буквально засеяны трупами людей, в том числе тех, кто пытался уехать в более безопасное место. Люди, увидев хлеб, плачут, поскольку город долгое время был заблокирован.

Напомним, Шарль Мишель заявлял, что Путин проигрывает и призвал поддержать Украину на переговорах с РФ.