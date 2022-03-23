"Путин потерпит поражение": президент Евросовета призвал поддержать Украину на переговорах с РФ

В ходе общения с журналистами Шарль Мишель рассказал, что не раз разговаривал с президентами Украины и РФ с начала войны, пытаясь добиться прекращения огня и начала переговоров между сторонами.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Путин должен быть побежден, и нужно дать Владимиру Зеленскому лучший баланс сил в Европе, чтобы сделать его позиции на переговорах с Россией более выгодными, сообщает CNN.

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"Мы должны убедиться, что Путин потерпит поражение. Это должно быть общей целью. Это вопрос безопасности для будущего Европы и для будущего мира", — сказал Мишель.

Президент Европейского совета несколько раз разговаривал с президентами России и Украины с момента начала войны, пытаясь добиться прекращения огня и начала переговоров между сторонами конфликта.

"Это чрезвычайно сложно, потому что мы не уверены в искренности российского правительства. Мы не наивны — мы думаем, что они пытаются атаковать украинских военных, чтобы укрепить свои позиции на переговорах", — добавил Мишель.

Заседание Европейского совета запланировано на 24-25 марта 2022 года, а основной темой повестки дня станет Украина. Подтверждено, что президент США Джо Байден примет участие в заседании, чтобы обсудить Украину и трансатлантическое сотрудничество.

Президент Европейского совета также высказал свою позицию в отношении введенных против России санкций. По его мнению, такие ограничительные меры должны быть разумными.

"Мы приняли решение о беспрецедентных санкциях против России, мы нацелены на олигархов, мы нацелены на целые секторы экономики", — пояснил Мишель.

Однако, по мнению Мишеля, Европа является гораздо более зависимой от поставок российских полезных ископаемых, чем США.

"Вот почему мы должны быть разумными. Цель состоит в том, чтобы нацелиться на Россию, цель состоит в том, чтобы причинить боль России. Цель состоит в том, чтобы не причинять боль себе", — разъяснил Мишель.

По мнению Мишеля, усугубление европейской зависимости от России произошло в 2020 году, когда Европа приняла "Зеленый курс".

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