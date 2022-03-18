Европа оставила Россию без миссии на Марс: что ответил Роскосмос

В РФ заявили, что и сами могут провести высадку на Красной планете.

Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило сотрудничество с Роскосмосом в рамках миссии "ЭкзоМарс". Запуск марсохода Rosalind Franklin, спускаемого аппарата и посадочной платформы на Красную планету должен был состоятся в сентябре 2022 года. Свое решение ЕКА вынесла из-за вторжения РФ в Украину. Но глава Роскоскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и сама может осуществить миссию на Марс, сообщает ScienceAlert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

ЕКА отказалось от сотрудничества с Россией в рамках реализации второй части миссии "ЭкзоМарс". Космическое агентство направило официальное письмо главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину, в котором указало, что из-за вторжения РФ в Украину и последующих за эти санкций, сотрудничество на данном этапе невозможно. Запуск посадочной платформы и марсохода Rosalind Franklin был запланирован на 12-дневное окно после 20 сентября 2022 года.

"Мы глубоко сожалеем о человеческих жертвах и трагических последствиях агрессии против Украины. ЕКА полностью поддерживает санкции, которые были наложены на Россию", — говорится в официальном заявлении ЕКА.

Какой вклад России в миссию "ЭкзоМарс"?

РФ должна была предоставить ракету "Протон", которая бы отправила на Марс полезную нагрузку. Также российским является спускаемый аппарат и посадочная платформа. А еще на марсоходе Rosalind Franklin установлены некоторые научные приборы российского производства. И сам запуск должен был состоятся с космодрома Байконур в Казахстане. Но сам марсоход – это европейская разработка.

Что будет делать ЕКА без России?

В Европейском космическом агентстве начали поиск новых партнеров для миссии "ЭкзоМарс". По словам генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера, это может быть NASA.

Примерно 10 лет назад ЕКА планировало работать над миссией на Марс совместно с американцами, но NASA вышло из программы.Также в ЕКА ищут варианты на какой ракете отправить необходимое оборудование на Марс.

"Нам нужно изучить разные варианты. Или Европа сама справится с этой задачей, или же нам нужны партнеры", — говорит Йозеф Ашбахер.

[ + – ] В Европейском космическом агентстве начали поиск новых партнеров для миссии "ЭкзоМарс" Фото: NASA

Что ответил Роскомос на заявление ЕКА?

В своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин разместил скан письма ЕКА, которое европейцы отправили Рогозину. В комментарии он написал, что это "очень горькое для всех энтузиастов космоса событие".

По словам Рогозина, одна "бумажка" какого-то очередного "евробюрократа" перечеркнула труд тысяч специалистов.

"Мы потеряем несколько лет, но сможем сами реализовать научную миссию на Марс. Без всяких "европейских друзей" с поджатыми от американского окрика хвостами", — написал Рогозин.

Миссия "ЭкзоМарс"

Основная задача миссии – это поиск признаков жизни на Марсе. А также марсоход Rosalind Franklin должен собрать необходимую информацию о том, была ли эта жизнь на Марсе вообще когда-либо.

Марсоход вместе с посадочной платформой и спускаемым аппаратом, должны были отправится в космос в сентябре 2022 года и опустится на поверхность планеты примерно 10 июня 2023 года.

Марсоход Rosalind Franklin сможет бурить повервхность Марса до глубины в 2 метра, собирать образцы породы и сразу же проводить их анализ с помощью своей бортовой лаборатории.

У марсохода есть 6 колес, каждым из которых можно управлять и приводить в движение независимо друг от друга. Этот уникальный тип передвижения назвали "колесное хождение".

Напоминаем, что после завершения 21 полета над поверхностью Марса, NASA решило продлить срок работы первого летательного аппарата на другой планете – вертолета Ingenuity. Перед аппаратом теперь стоят новые задачи, которые он должен выполнить до сентября 2022 года.