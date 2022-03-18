Європа залишила Росію без місії на Марс: що відповів Роскосмос

У РФ заявили, що самі можуть провести висадку на Червоній планеті.

Європейське космічне агентство (ЄКА) призупинило співпрацю з Роскосмосом у місії "ЕкзоМарс". Запуск марсоходу Rosalind Franklin, апарату, що спускається, і посадкової платформи на Червону планету мав відбутися у вересні 2022 року. Своє рішення ЄКА винесло через вторгнення РФ до України. Але глава Роскоскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що Росія сама може здійснити місію на Марс, повідомляє ScienceAlert.

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ЄКА відмовилося від співпраці з Росією у рамках реалізації другої частини місії "ЕкзоМарс". Космічне агентство надіслало офіційного листа голові Роскосмосу Дмитру Рогозіну, в якому вказало, що через вторгнення РФ в Україну та наступні санкції, співпраця на цьому етапі неможлива. Запуск посадкової платформи та марсоходу Rosalind Franklin заплануввали на 12-денне вікно після 20 вересня 2022 року.

"Ми глибоко шкодуємо про людські жертви та трагічні наслідки агресії проти України. ЄКА повністю підтримує санкції, які наклали на Росію", — йдеться в офіційній заяві ЄКА.

Який внесок Росії в місію "ЕкзоМарс"?

РФ мала надати ракету "Протон", яка відправила б на Марс корисне навантаження. Також російським є апарат, що спускається, і посадкова платформа. А ще на марсоході Rosalind Franklin встановлено деякі наукові прилади російського виробництва. І сам запуск мав відбутися з космодрому Байконур у Казахстані. Але сам марсохід — це європейська технологія.

Що робитиме ЕКА без Росії?

У Європейському космічному агентстві розпочали пошук нових партнерів для місії "ЕкзоМарс". За словами генерального директора ЄКА Йозефа Ашбахера, це може бути NASA.

Приблизно 10 років тому ЄКА планувало працювати над місією на Марсі спільно з американцями, але NASA вийшло з програми. Також в ЄКА шукає варіанти, на якій ракеті відправити необхідне обладнання на Марс.

"Нам потрібно вивчити різні варіанти. Або Європа сама впорається з цим завданням, або нам потрібні партнери", — говорить Йозеф Ашбахер.

[ + – ] У Європейському космічному агентстві розпочали пошук нових партнерів для місії "ЕкзоМарс" Фото: NASA

Що відповів Роскомос на заяву ЄКА?

У своєму Telegram-каналі глава Роскосмосу Дмитро Рогозін розмістив скан листа ЄКА, який відправили європейці Рогозіну. В коментарі він написав, що це "дуже сумна для всіх ентузіастів космосу подія".

За словами Рогозіна, один "папірець" якогось чергового "євробюрократа" перекреслив працю тисяч фахівців.

"Ми втратимо кілька років, але зможемо самі реалізувати наукову місію на Марс. Без будь-яких "європейських друзів" з піджатими від американського окрику хвостами", — написав Рогозін.

Місія "ЕкзоМарс"

Основне завдання місії — пошук ознак життя на Марсі. А також марсохід Rosalind Franklin повинен зібрати необхідну інформацію про те, чи було на Марсі взагалі коли-небудь життя.

Марсохід разом з посадковою платформою й апаратом, що спускається, мали відправитися в космос у вересні 2022 року й опуститься на поверхню планети приблизно 10 червня 2023 року.

Марсохід Rosalind Franklin зможе бурити поверхню Марса до глибини 2 метри, збирати зразки породи й відразу ж аналізувати їх за допомогою своєї бортової лабораторії.

У марсохода є 6 коліс, кожним з яких можна керувати та приводити в рух незалежно один від одного. Цей унікальний тип пересування назвали "колісне ходіння".

Нагадуємо, що після завершення 21-го польоту над поверхнею Марса, NASA вирішило продовжити термін роботи першого літального апарату на іншій планеті — вертольота Ingenuity. Перед апаратом тепер стоять нові завдання, які він має виконати до вересня 2022 року.