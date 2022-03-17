Місія здійсненна та продовжена. NASA поставило нові завдання перед Ingenuity на Марсі

Космічний гелікоптер довів свою ефективність і тепер зможе допомогти NASA в досягненні нових цілей на Марсі.

Вертоліт Ingenuity здійснив над поверхнею марсу вже 21 політ. Із моменту свого першого польоту, який тривав 39,1 секунди 19 квітня 2021 року, летальний апарат пробув у повітрі в сумі 38 хвилин і подолав відстань майже в 5 км. У NASA вирішили продовжити роботу вертольота до вересня. Він буде надійною підтримкою марсохода Perseverance під час вивчення дельти стародавньої річки в кратері Єзеро, а також учені хочуть перевірити нові здібності вертольота, які допоможуть у створенні наступного покоління таких летальних апаратів, повідомляє SciTechDaily.

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"Ще рік тому ми навіть не знали, чи може керований із Землі літальний апарат літати над поверхнею Марса. Але досягнення цього вертольота явно увійдуть у історію космічних досліджень. І ми з нетерпінням чекаємо на нові польоти й на нові дані, які отримає вертоліт", — каже Томас Зурбухен, заступник адміністратора Управління наукових місій NASA.

Новий політ Ingenuity заплановано на 19 березня 2022 року. Він повинен провести розвідку з повітря дельти стародавньої річки, щоб надати нову інформацію марсоходу Perseverance. Ця подорож буде довжиною приблизно 350 м. За словами керівників місії, можливо апарату потрібно ще два або три польоти для отримання необхідних даних.

Новий район польотів Ingenuity повністю відрізняється від відносно плоскої місцевості, над якою він літав раніше. Дельта стародавньої річки, завширшки кілька кілометрів, височить більш ніж 40 метрів над дном кратера Єзеро. Тут багато скель, похилих поверхонь і величезного каміння. Ця місцевість становить небезпеку як для марсохода, так і для вертольота. Але щоб марсохід уникнув труднощів при пересуванні, йому необхідні дані з вертольота.

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У NASA вважають, що новий район досліджень на Марсі дасть шанс зробити багато геологічних відкриттів. І, можливо, тут марсохід зможе знайти ознаки стародавнього мікробного життя. Крім того, вертоліт Ingenuity зможе сфотографувати з висоти недоступну для марсохода місцевість, що також має важливе наукове значення.

Ще одним завданням вертольота буде визначення сприятливої місцевості для посадки космічних апаратів, які будуть задіяні в програмі Mars Sample Return. Ця програма розробляється для відправки зібраних марсоходом Perseverance зразків марсіанської гірської породи на Землю у 2031 році.

[ + – ] Після рішення 20-го польоту вертоліт Ingenuity надіслав на Землю чергові знімки поверхні Марса. Фото: ISS

"Нова місія з дослідження дельти стародавньої річки в кратері Єзеро стане для команди Ingenuity найбільшим випробуванням з моменту першого польоту вертольота на Марсі. Щоб підвищити шанси на успіх, ми модернізували наше польотне програмне забезпечення", — каже Тедді Цанетос, керівник групи Ingenuity в Лабораторії реактивного руху NASA.

Нове програмне забезпечення дозволить гелікоптеру робити менше помилок під час польотів і під час посадки. Вчені також зняли обмеження на висоту польоту 15 метрів, що призведе до збільшення швидкості пересування апарату в повітрі Марса. Також тепер вертоліт зможе змінювати швидкість польоту, а також краще реагуватиме на появу перешкод.

Нагадуємо, що марсохід Perseverance зібрав уже 8 зразок гірської породи на Червоній планеті та рухатиметься далі для дослідження дельти стародавньої річки з метою знайти сліди мікробного життя на Марсі.

Фокус також писав про те, що орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter зробив нові знімки поверхні Марса, які дозволять детальніше вивчити осадові породи на Червоній планеті.

Нагадуємо, що вчені виявили на Марсі дивну діру. Прихильники теорії змови припустили, що її залишили інопланетяни, але вчені розвінчали цей міф, і їхнє пояснення виявилося "приземленішим".