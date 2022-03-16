Марсохід Perseverance зібрав уже 8 зразок гірської породи на Червоній планеті: що далі

У марсохода в запасі ще 33 титанові трубки для майбутніх зразків марсіанської поверхні, і зараз його шлях лежить до дельти стародавньої річки.

У NASA повідомили про те, що марсоходу Perseverance вдалося успішно добути восьмий зразок гірської породи в кратері Єзеро. Наступним етапом дослідження Марса для наземного апарату стане вивчення дельти стародавньої річки, повідомляє Space.

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Учені вважають, що мільярди років тому на Марсі були озера та річки. Тому марсохід Perseverance так, як і інші апарати, шукатиме ознаки води на Червоній планеті. Хоча основним його завданням залишається пошук ознак мікробного життя на Марсі.

8 титанових трубок, які призначені для зразків гірської породи, вже заповнені, але в запасі в марсохода ще 33 ємності. Усі ці зразки повинні доставлять на Землю в межах спеціальної космічної місії на початку наступного десятиліття, а саме у 2031 році. Принаймні такі плани в NASA та партнерів космічного агентства.

Марсохід Perseverance досліджує кратер Єзеро, завширшки 45 км, із лютого 2021 року. За словами вчених, саме наявність у далекому минулому на цьому місці озера та дельти річки робить цей кратер чудовим місцем, щоб знайти ознаки стародавнього життя.

Більшість своїх досліджень марсохід провів, вивчаючи регіон, який розташований на півдні та на заході від місця посадки. Тепер Perseverance повернеться до місця приземлення, щоб продовжити пошуки стародавньої дельти.

[ + – ] Система для збирання зразків гірських порід марсохода Perseverance Фото: ISS

"Там марсохід вивчатиме осадові породи, мінерали та каміння, які давня вода вимила за межі кратера Єзеро. Там, де була вода, — там швидше за все можна знайти й давнє життя", — говорить Бред Гарчінскі з Університету Пердью.

За словами вченого, якщо мікробне життя коли-небудь існувало на Марсі, то дельта стародавньої річки — найкраще місце його знайти. Саме в місцевих відкладах могли зберегтися сліди мікробної активності.

Марсоходу допоможуть у вивченні дельти річки орбітальні апарати, які нададуть дані про те, куди краще їхати Perseverance. Ще одним важливим помічником марсоходу є вертоліт Ingenuity. Цей літальний апарат вже здійснив 21 політ над поверхнею Марса, що вчетверо перевищує його початковий план польотів. Під час цих польотів Ingenuity довів свою ефективність як розвідника, який також спрямовує марсохід, щоб той уникнув будь-яких перешкод на своєму шляху.

Нагадуємо, що Perseverance у січні цього року зняв на відео процес власного ремонту.

Фокус також писав про те, як Perseverance знайшов стародавнє озеро та дельту річки на Марсі.

А ще марсоходу вдалося зафіксувати ранній ранок на Марсі та зробити гарні фотографії інопланетних пейзажів.