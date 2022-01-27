Допоможи собі сам. Марсохід Perseverance зняв на відео процес власного ремонту (відео)

Ровер очистив камінці, що потрапили в його механізм збору зразків, і тепер готовий повернутися до буріння для отримання нових зразків.

Марсохід космічного агентства NASA Perseverance протягом останніх декількох місяців був зайнятий збиранням зразків марсіанського керна із шару стародавніх порід, розташованого в кратері Езеро, пише Autoevolution.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Після вилучення свого шостого зразка з породи, ровер зіткнувся з аномалією: він не міг зберігати зразок усередині каруселі бурової установки.

[ + – ] Після вилучення свого шостого зразка з породи, ровер зіткнувся з аномалією: він не міг зберігати зразок усередині каруселі бурової установки

29 грудня команда Perseverance помітила, що щось заважає марсоходу помістити в титанову трубку зразок. Як з'ясувалося, кілька уламків розміром із гальку заблокували карусель бурової установки. Команда розпочала серію маневрів, щоб витягнути гальку та дозволити марсоходу відновити роботу.

Процедура очищення каруселі бурової установки проводилася в два етапи. Частково її було здійснено ще 15 січня. Уламки, що застрягли, вдалося витягти з приладу 20 січня.

Процес очищення ровер зняв на камеру Mastcam-Z. Фрагмент відео було опубліковано на офіційній сторінці марсоходу в Twitter.

Команда також вирішила спорожнити трубку для зразків, яка була частково заповнена останнім зразком породи, і тепер марсохід має розпочати процес спочатку.

Варто зазначити, що наступник марсохода — ровер Curiosity також позбавився двох каменів, що залишилися на дні каруселі, які, на думку дослідників, не створять серйозних проблем під час проведення операцій.

Наразі Perseverance узяв шість зразків із Червоної планети, які прибудуть на Землю не раніше 2031 року в межах кампанії Mars Sample Return.

[ + – ] Наразі Perseverance узяв шість зразків із Червоної планети, які прибудуть на Землю не раніше 2031 року

Нагадаємо, що нещодавно астрономи знайшли на Марсі загадкові фіолетові камені. Поки що дослідникам невідома точна причина формування фіолетового покриття і як воно утворилося. Однак розшифрування його хімічного складу може дати уявлення про давнє навколишнє середовище Марса.

А ось 23 грудня минулого року ровер Perseverance показав нові фото кратера Езеро. Зроблені знімки демонструють край кратера Езеро, в якому знаходилися валуни, пісок і бруд, а також каньйон, утворений річкою понад 3 млрд років тому.