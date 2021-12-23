Скибочка бекону на Марсі. Perseverance показав нові знімки кратера Єзеро (фото)

Отримані фото демонструють край кратера Єзеро, валуни, пісок і бруд, а також каньйон, утворений річкою понад 3 млрд років тому.

Астрономи опублікували нове захопливе відео, яке демонструє пейзажі Червоної планети, видимі з марсохода Perseverance, пише Digital Trends.

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Відео було зроблено на основі панорамних зображень, опублікованих NASA кілька днів тому.

Марсохід Perseverance, який прибув на Марс у лютому 2021 року, зробив знімки за допомогою свого приладу Mastcam-Z, однієї з багатьох камер, які ровер використовує під час своєї місії.

NASA висадило Perseverance у кратері Єзеро — ділянки, у якій, як передбачається, колись текла вода. На думку вчених, кратер надає найкращі шанси на пошуки ознак стародавнього життя – однієї з головних цілей місії.

[ + – ] Край кратера Єзеро

Панорама, що зображена на відео, складається з 14 окремих фото. Як зазначає науковий співробітник місії Кен Фарлі з Каліфорнійського технологічного інституту, астрономи покращили ці знімки для зміни природного червоного кольору Марса, щоб легко інтерпретувати ландшафт планети.

Отримані фото демонструють край кратера Єзеро, заввишки близько 1 км на відстані близько 10 км від місця, де було зроблено самі зображення. Також на знімку можна побачити каньйон, утворений річкою понад 3 млрд років тому, у той період, коли клімат Червоної планети був зовсім іншим, ніж зараз.

[ + – ] Марсіанський каньйон, утворений рікою понад 3 млрд років тому

На знімку також видно бруд та пісок, що відклалися на дні кратера, коли річка впадала в озеро Єзеро. Варто звернути увагу і на так звану "смугу бекону", а також великі валуни, що видніються вдалині.

До планів команди також входить вивчення дельти, де розташовані валуни, однак це буде не так просто, як здається на перший погляд, оскільки піщані дюни розміщені між Perseverance та місцем призначення означають, що роверу доведеться пройти довгий маршрут, щоб не застрягти.

"Насправді наша подорож кратером тільки починається. А завдяки таким знімкам ми можемо більше дізнаватися про середовище далекої планети і отримувати нові підказки щодо того, де шукати ознаки стародавнього мікробного життя", — додав Фарлі.

Марсохід Perseverance був розроблений для вивчення гірських порід Червоної планети, щоб більше дізнатися про її геологічні процеси, які створили та змінили марсіанську кору та поверхню з часом. Крім того, ровер займається вивченням кліматичних умов Марса в далекому минулому, використовуючи спеціальні інструменти, що шукають свідчення наявності стародавніх середовищ. А також відстежує умови довкілля, щоб розробники місії краще розуміли, як захистити майбутніх дослідників, які прибули на планету.

[ + – ] Марсіанські валуни

Нагадаємо, що раніше вчені з'ясували нові подробиці про кратер Єзеро. Як виявилося, кратер сформувався з розплавленої вулканічної магми, а в породах на дні кратера марсохід Perseverance виявив органічні молекули. Однак, відкриття ще не підтверджує, що на Марсі існує життя, а лише вказує на те, що потенційно, може, там збережеться біологічний органічний матеріал.

Також нещодавно Perseverance зняв ранок на Червоній планеті. Отримане зображення демонструє дивовижний краєвид на горбисті дюни Марса, гірські породи, каміння та інопланетне жовте небо.