Ломтик бекона на Марсе. Perseverance показал новые снимки кратера Езеро (фото)

Полученные фото демонстрируют край кратера Езеро, находящиеся в нем валуны, песок и грязь, а также каньон, образованный рекой более 3 млрд лет назад.

Астрономы опубликовали новое захватывающее видео, демонстрирующее пейзажи Красной планеты, видимые с марсохода Perseverance, пишет Digital Trends.

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Видео было сделано на основе панорамных изображений, опубликованных NASA несколько дней назад.

Прибывший на Марс в феврале 2021 года марсоход Perseverance, сделал снимки с помощью своего прибора Mastcam-Z, одной из многих камер, которые ровер использует во время своей миссии.

NASA высадило Perseverance в кратере Езеро — области в которой, как предполагается, когда-то текла вода. По мнению ученых, кратер предоставляет наилучшие шансы на поиски признаков древней жизни — одной из главных целей миссии.

[ + – ] Край кратера Езеро

Изображенная на видео панорама состоит из 14 отдельных фото. Как отмечает научный сотрудник миссии Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, астрономы улучшили эти снимки для изменения естественного красноватого цвета Марса, чтобы легче интерпретировать ландшафт планеты.

Полученные фото демонстрируют край кратера Езеро, высотой около 1 км на расстоянии порядка 10 км от места, где были сделаны сами изображения. Также на снимке можно увидеть каньон, образованный рекой более 3 млрд лет назад, в тот период, когда климат Красной планеты был совсем другим, нежели сейчас.

[ + – ] Марсианский каньон, образованный рекой более 3 млрд лет назад

На снимке также видны грязь и песок, которые отложились на дне кратера, когда река впадала в озеро Езеро. Стоит обратить внимание и на так называемую "полосу бекона", а также на большие валуны, виднеющиеся вдалеке.

В планы команды также входит изучение дельты, где находятся валуны, однако это будет не так просто, как кажется на первый взгляд, поскольку песчаные дюны размещенные между Perseverance и местом назначения означают, что роверу придется пройти длинный маршрут, чтобы не застрять.

"На самом деле наше путешествие по кратеру только начинается. А благодаря таким снимкам, мы можем больше узнавать о среде далекой планеты и получать новые подсказки насчет того, где искать признаки древней микробной жизни", — добавил Фарли.

Марсоход Perseverance был разработан для изучения горных пород Красной планеты, чтобы больше узнать о ее геологических процессах, которые создали и изменили марсианскую кору и поверхность с течением времени. Кроме того, ровер занимается изучением климатических условий Марса в далеком прошлом, используя специальные инструменты, ищущие свидетельства наличия древних обитаемых сред. А также отслеживает условия окружающей среды, чтобы разработчики миссии лучше понимали, как защитить будущих исследователей, прибывших на планету.

[ + – ] Марсианские валуны

Напомним, что ранее ученые выяснили новые подробности о кратере Езеро. Как оказалось, кратер сформировался из расплавленной вулканической магмы, а в породах на дне кратера марсоход Perseverance обнаружил органические молекулы. Однако открытие еще не подтверждает, что на Марсе существует жизнь, а лишь указывает на то, что потенциально там может сохранится биологический органический материл.

Также недавно Perseverance заснял ранее утро на Красной планете. Полученное изображение демонстрирует умопомрачительный вид на холмистые дюны Марса, горные породы, камни и инопланетное желтое небо.