Безмятежность и холод. Perseverance запечатлел ранее утро на Марсе (фото)

Снимок демонстрирует невероятный вид на холмистые дюны Марса, многочисленные горные породы, камни и инопланетное желтое небо.

Солнечная система — поистине захватывающее место. Идеальное расположение Земли и Солнца позволяет жизни на нашей планете процветать, пишет Screen Rent.

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При этом Солнечная система включает в себя и довольно негостеприимные, но в том же время поражающие своей мощью и красотой планеты — например, газовые гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, или Меркурий и Плутон — гигантские каменные шары, несущиеся сквозь космос.

Но самый большой интерес для ученых представляет именно Марс. Далекую таинственную планету исследуют многочисленные марсоходы. Один из них — ровер Perseverance, приземлившийся на Красную планету в феврале этого года.

В промежутках между сбором образцов горных пород и исследованием разных районов Марса Perseverance регулярно делает снимки и делится фотографиями своих марсианских путешествий.

Какого цвета небо на Марсе?

[ + – ] Утро на Марсе: невероятный вид на холмистые дюны Красной планеты

На днях марсоход сделал новый снимок Красной планеты, показав, как она выглядит утром. Это фото, как и многие другие изображения Perseverance, демонстрирует пейзажи, от которых захватывает дух.

На снимке открывается невероятный вид на холмистые дюны Марса, разнообразие открытых глазу горных пород, камни, разбросанные по поверхности, а главное — невероятное желтое небо.

Фотография сопровождается сообщением от марсохода Perseverance, в котором говорится: "Доброе утро с Марса, где, как обычно, пыльно, холодно и безмятежно".

Впрочем, утро на Марсе не всегда выглядит именно так. Иногда оно наоборот довольно пугающее, как можно увидеть на фото ниже.

[ + – ] Иногда Марс выглядит спокойным, безмятежным и красивым, в другое же время — зловещим и вселяющим страх

На этом фото с Марса куда-то исчез безмятежный пыльный пейзаж и приятное желтое небо, а на их месте появились силуэты зазубренных скал, жуткий зеленый небосвод и тревожащее Солнце.

Люди довольно часто думают, что Марс — это скучная и однообразная планета, не представляющая никакого визуального интереса. Однако, как показывают подобные снимки, это далеко не так.

Иногда Красная планета выглядит спокойной, безмятежной и красивой, в другое же время — зловещей и вселяющей страх.