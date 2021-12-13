Безтурботність та холод. Perseverance зняв ранок на Марсі (фото)

Знімок демонструє неймовірний краєвид на горбисті дюни Марса, численні гірські породи, каміння та інопланетне жовте небо.

Сонячна система — воістину захопливе місце. Ідеальне розташування Землі та Сонця дозволяє життю на нашій планеті процвітати, пише Screen Rent.

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При цьому Сонячна система включає в себе і досить негостинні, але в той же час приголомшливі своєю міццю і красою планети — наприклад, газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, або Меркурій і Плутон — гігантські кам'яні кулі, що несуть крізь космос.

Але найбільший інтерес для вчених має саме Марс. Далеку таємничу планету досліджують численні марсоходи. Один із них — ровер Perseverance, що приземлився на Червону планету в лютому цього року.

У проміжках між збиранням зразків гірських порід та дослідженням різних районів Марса Perseverance регулярно робить знімки та ділиться фотографіями своїх марсіанських подорожей.

Якого кольору небо на Марсі?

[ + – ] Ранок на Марсі: неймовірний краєвид на горбисті дюни Червоної планети

Днями марсохід зробив новий знімок Червоної планети, показавши, як вона виглядає вранці. Це фото, як і багато інших зображень Perseverance, демонструє пейзажі, від яких захоплює дух.

На знімку відкривається неймовірний краєвид на горбисті дюни Марса, різноманітність відкритих оку гірських порід, камені, розкидані по поверхні, а головне – неймовірне жовте небо.

Фотографія супроводжується повідомленням від марсохода Perseverance, у якому говориться: "Доброго ранку з Марса, де, як завжди, курно, холодно і безтурботно".

Втім, ранок на Марсі не завжди має такий вигляд. Іноді він навпаки досить страшний, як можна побачити на фото нижче.

[ + – ] Іноді Марс виглядає спокійним, безтурботним і красивим, іноді — зловісним і таким, що вселяє страх.

На цьому фото з Марса кудись зник безтурботний запорошений пейзаж і приємне жовте небо, а на їхньому місці з'явилися силуети зазубрених скель, моторошний зелений небосхил і Сонце.

Люди досить часто думають, що Марс — це нудна і одноманітна планета, яка не має жодного візуального інтересу. Однак, як свідчать подібні знімки, це далеко не так.

Іноді Червона планета виглядає спокійною, безтурботною і красивою, іноді — зловісна і вселяє страх.