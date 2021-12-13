Безтурботність та холод. Perseverance зняв ранок на Марсі (фото)
Знімок демонструє неймовірний краєвид на горбисті дюни Марса, численні гірські породи, каміння та інопланетне жовте небо.
Сонячна система — воістину захопливе місце. Ідеальне розташування Землі та Сонця дозволяє життю на нашій планеті процвітати, пише Screen Rent.
При цьому Сонячна система включає в себе і досить негостинні, але в той же час приголомшливі своєю міццю і красою планети — наприклад, газові гіганти, такі як Юпітер і Сатурн, або Меркурій і Плутон — гігантські кам'яні кулі, що несуть крізь космос.
Але найбільший інтерес для вчених має саме Марс. Далеку таємничу планету досліджують численні марсоходи. Один із них — ровер Perseverance, що приземлився на Червону планету в лютому цього року.
У проміжках між збиранням зразків гірських порід та дослідженням різних районів Марса Perseverance регулярно робить знімки та ділиться фотографіями своїх марсіанських подорожей.
Якого кольору небо на Марсі?
Днями марсохід зробив новий знімок Червоної планети, показавши, як вона виглядає вранці. Це фото, як і багато інших зображень Perseverance, демонструє пейзажі, від яких захоплює дух.
На знімку відкривається неймовірний краєвид на горбисті дюни Марса, різноманітність відкритих оку гірських порід, камені, розкидані по поверхні, а головне – неймовірне жовте небо.
Фотографія супроводжується повідомленням від марсохода Perseverance, у якому говориться: "Доброго ранку з Марса, де, як завжди, курно, холодно і безтурботно".
Втім, ранок на Марсі не завжди має такий вигляд. Іноді він навпаки досить страшний, як можна побачити на фото нижче.
На цьому фото з Марса кудись зник безтурботний запорошений пейзаж і приємне жовте небо, а на їхньому місці з'явилися силуети зазубрених скель, моторошний зелений небосхил і Сонце.
Люди досить часто думають, що Марс — це нудна і одноманітна планета, яка не має жодного візуального інтересу. Однак, як свідчать подібні знімки, це далеко не так.
Іноді Червона планета виглядає спокійною, безтурботною і красивою, іноді — зловісна і вселяє страх.