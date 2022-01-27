Помоги себе сам. Марсоход Perseverance снял на видео процесс собственной починки (видео)

Ровер очистил камешки, попавшие в его механизм сбора образцов, и теперь готов вернуться к бурению для получения новых образцов.

Марсоход космического агентства NASA Perseverance в течение последних нескольких месяцев был занят сбором образцов марсианского керна из слоя древних пород, расположенного в кратере Езеро, пишет Autoevolution.

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После извлечения своего шестого образца из породы, ровер столкнулся с аномалией: он не мог хранить образец внутри своей карусели буровой установки.

[ + – ] После извлечения своего шестого образца из породы, ровер столкнулся с аномалией: он не мог хранить образец внутри своей карусели буровой установки

29 декабря команда Perseverance обнаружила, что нечто мешает марсоходу поместить образец в титановую трубку. Как оказалось, несколько обломков размером с гальку заблокировали карусель буровой установки. Команда начала серию маневров, чтобы вытащить гальку и позволить марсоходу возобновить работу.

Процедура очистки карусели буровой установки проводилась в два этапа. Частично она была выполнена еще 15 января. Оставшиеся застрявшие обломки удалось извлечь из прибора 20 января.

Процесс очистки ровер заснял на камеру Mastcam-Z. Фрагмент видео был опубликован на официальной странице марсохода в Twitter.

Команда также решила опорожнить трубку для образцов, которая была частично заполнена последним образцом породы, и теперь марсоход должен начать процесс заново.

Стоит отметить, что преемник марсохода — ровер Curiosity также избавился от двух камешков, оставшихся на дне карусели, которые, по мнению исследователей, не создадут серьезных проблем при проведении операций.

На данный момент Perseverance взял шесть образцов с Красной планеты, которые прибудут на Землю не ранее 2031 года в рамках кампании Mars Sample Return.

[ + – ] На данный момент Perseverance взял шесть образцов с Красной планеты, которые прибудут на Землю не ранее 2031 года

Напомним, что недавно астрономы нашли на Марсе загадочные фиолетовые камни. Пока что исследователям неизвестна точная причина формирования фиолетового покрытия и как оно образовалось. Однако расшифровка его химического состава может дать представление о древней окружающей среде Марса.

А вот 23 декабря прошло года ровер Perseverance показал новые фотографии кратера Езеро. Сделанные снимки демонстрируют край кратера Езеро, в котором находились валуны, песок и грязь, а также каньон, образованный рекой более 3 млрд лет назад.