Встречаются повсюду. На Марсе обнаружили необычные фиолетовые камни (фото)

Ученые пока не знают точной причины формирования фиолетового покрытия и как оно образовалось. Однако расшифровка его химического состава может дать представление о древней окружающей среде Марса.

У многих людей Марс ассоциируется с красным цветом, что не удивительно, поскольку он очень часто встречается на далекой планете. Но марсоход Perseverance продолжает находить на Марсе другой цвет — фиолетовый. Если быть точным, он находит камни, покрытые пурпуром и они повсюду, пишет IFLS.

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Марсоход нашел эти фиолетовые камни почти на всех участках кратера Езеро — от крупных камней до крошечных камешков, и все же ученые не до конца понимают, что это за фиолетовое покрытие и как оно образовалось.

Фиолетовый цвет выглядит как тонкое, гладкое покрытие на одних камнях и как пятна краски на других. Расшифровав его химический состав, можно получить представление о древней окружающей среде Марса.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда фиолетовые камни или даже зеленые камни, если уж на то пошло, были найдены на Марсе. Марсоход Curiosity нашел некоторые из них у основания горы Эолида еще в 2016 году.

[ + – ] Фиолетовые камни, обнаруженные Curiosity у подножия горы Эолида в 2016 году

Тогда ученые отметили, что изменение цветов марсианских пород указывает на разнообразие их состава. А фиолетовые камешки были найдены там, где прибор Curiosity CheMin обнаружил гематит, кристалл оксида железа. Обнаружению необычных камешков также поспособствовали ветры и выдуваемый песок в тех местах, где Curiosity занимался исследованием. Они очистили камни от пыли, которая могла бы затемнить цвет камней.

Фиолетовые пятна, замеченные Perseverance обычно встречаются в менее пыльных районах. Результаты исследования ученых показывают, что они также могут содержать различные виды оксида железа.

"Мы не встречали этот тип фиолетового покрытия раньше, и уж точно не с такой частотой, с какой сталкивается Perseverance", — рассказал ученый Брэдли Гарчински из Университет Пердью.

Ученые исследовали покрытие с помощью инструмента Supercam, который лазером испарил участок породы и изучил свойства камней. Их первые результаты выявили, что фиолетовый слой мягче и химически отличается от нижележащего каменного слоя , а также богат водородом и магнием. Водород и оксид железа свидетельствуют о том, что вода сыграла важную роль в образовании фиолетовых пятен.

[ + – ] Perseverance сделал это изображение в мае 2021 года. На нем видно фиолетовое пятно у правого края кадра

Perseverance исследовал кратер Езеро, в котором когда-то было древнее озеро, и есть много доказательств того, что на Марсе была вода. Однако маршрут, по которому шел ровер, встретив эти пурпурные камни, на самом деле проходит не по озерным отложениям, а по породам, образовавшимся из остывающей магмы. Так что, как эти камни фиолетового цвета оказались в этом регионе, а также как и когда они соприкоснулись с водой, остается загадкой.

Не исключено, что эта новая загадка сможет помочь нам найти ответ на извечный вопрос о том, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

Напомним, что недавно ровер Curiosity нашел на Красной планете следы углерода. По заявлениям исследователей, эта углеродная сигнатура связана с биологическими процессами на Земле. Однако, чтобы что-то утверждать о признаках жизни, необходимо провести дополнительное изучение.

А вот на прошлой неделе ученым пришлось перенести 19 полет вертолета Ingenuity из-за неблагоприятных условий на Марсе. Все дело в довольно сильной региональной пыльной бури, которая заслоняет солнечный свет, необходимый для солнечных панелей Ingenuity и делает воздух менее плотным, нарушая работу винтов вертолета.