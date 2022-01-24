Зустрічаються всюди. На Марсі виявили незвичайне фіолетове каміння (фото)

Учені поки що не знають точної причини формування фіолетового покриття та як воно утворилося. Однак розшифровка його хімічного складу може дати уявлення про давнє навколишнє середовище Марса.

У багатьох людей Марс асоціюється з червоним, що не дивно, оскільки він дуже часто зустрічається на далекій планеті. Але марсохід Perseverance продовжує знаходити на Марсі інший колір — фіолетовий. Якщо бути точним, він знаходить камені, покриті пурпуром, і вони скрізь, пише IFLS.

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Марсохід знайшов це фіолетове каміння майже на всіх ділянках кратера Єзеро — від великого каміння до крихітних каменів, та все ж учені не до кінця розуміють, що це за фіолетове покриття та як воно утворилося.

Фіолетовий колір має вигляд тонкого, гладкого покриття на одному камені та плям фарби на інших. Розшифрувавши його хімічний склад, можна отримати уявлення про давнє довкілля Марса.

Варто зазначити, що це не вперше, коли фіолетове каміння або навіть зелене каміння, якщо вже на те пішло, було знайдено на Марсі. Марсохід Curiosity знайшов деякі з них біля підніжжя гори Еоліда ще у 2016 році.

[ + – ] Фіолетові камені, виявлені Curiosity біля підніжжя гори Еоліда у 2016 році

Тоді вчені зазначили, що зміна кольорів марсіанських порід вказує на різноманітність їхнього складу. А фіолетові камінці знайшли там, де прилад Curiosity CheMin виявив гематит, кристал оксиду заліза. Виявленню незвичайних каменів також сприяли вітри та пісок, що видувався, в тих місцях, де Curiosity займався дослідженням. Вони очистили каміння від пилу, який міг би затемнити колір каменів.

Фіолетові плями, помічені Perseverance, зазвичай зустрічаються в менш запорошених районах. Результати дослідження вчених показують, що вони можуть містити різні види оксиду заліза.

"Ми не зустрічали цей тип фіолетового покриття раніше, і точно не з такою частотою, з якою стикається Perseverance", — розповів учений Бредлі Гарчінскі з Університет Пердью.

Учені досліджували покриття за допомогою інструменту Supercam, який лазером випарував ділянку породи та вивчив властивості каміння. Їхні перші результати виявили, що фіолетовий шар м'якший і хімічно відрізняється від кам'яного шару, що лежить нижче, а також багатий на водень і магній. Водень і оксид заліза свідчать про те, що вода відіграла важливу роль в утворенні фіолетових плям.

[ + – ] Perseverance зробив це зображення в травні 2021 року. На ньому видно фіолетову пляму біля правого краю кадру

Perseverance досліджував кратер Єзеро, у якому колись було стародавнє озеро, і є багато доказів того, що на Марсі була вода. Однак маршрут, яким ішов ровер, зустрівши це пурпурне каміння, насправді проходить не по озерних відкладах, а по породах, що утворилися з магми, що остигає. Так що, як це каміння фіолетового кольору опинилося в цьому регіоні, а також як і коли воно стикалося з водою, залишається загадкою.

Не виключено, що ця нова загадка зможе допомогти нам знайти відповідь на споконвічне питання про те, чи існувало будь-коли життя на Марсі.

Нагадаємо, що нещодавно ровер Curiosity знайшов на Червоній планеті сліди вуглецю. За заявами дослідників, ця вуглецева сигнатура пов'язана з біологічними процесами Землі. Проте, щоб стверджувати про ознаки життя, необхідно провести додаткове вивчення.

А ось минулого тижня вченим довелося перенести 19 політ гелікоптера Ingenuity через несприятливі умови на Марсі. Вся справа в досить сильній регіональній пиловій бурі, яка затуляє сонячне світло, необхідне для сонячних панелей Ingenuity, і робить повітря менш щільним, порушуючи роботу гвинтів вертольота.