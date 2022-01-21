Погода підвела. Політ вертольота Ingenuity перенесли через несприятливі умови на Марсі

Пилова буря затуляє сонячне світло, необхідне для сонячних панелей Ingenuity і робить повітря менш щільним, створюючи великі гвинти вертольота.

За даними NASA, вертольоту Ingenuity, який мав піднятися в марсіанське небо 5 січня, довелося відкласти свій 19-й політ через надзвичайно сильну регіональну курну бурю, пише UPI.

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Команда сподівається, що цей політ відбудеться в неділю, 23 січня. Хоча Марс менший і має менш щільну атмосферу, ніж Земля, на Червоній планеті все ще відбувається зміна пір року, характерна сильним вітром, курними бурями та хмарами.

Розуміння погодних та сезонних змін перед польотами Ingenuity мало вирішальне значення для успіху попередніх 18 повітряних вилазок. Маленький 1,8-кілограмовий вертоліт раніше працював у весняних та літніх умовах на Марсі. Осінь розпочнеться на планеті 24 лютого.

У міру зміни пори року щільність повітря на Марсі змінюється. Щільність повітря є одним із двох найважливіших факторів, коли справа доходить до розрахунку сприятливих умов для польоту на Марсі.

Іншим важливим фактором є швидкість вітру. Perseverance має власну метеостанцію під назвою MEDA, або Аналізатор динаміки навколишнього середовища на Марсі. Вона розраховує щільність повітря та вимірює швидкість вітру протягом дня, а також те, як вони змінюються кожного сезону.

Однак, найбільшою загрозою для місій на Марсі є курні бурі.

Чим небезпечні курні бурі?

[ + – ] Найбільшою загрозою для місій на Марсі є курні бурі

Пильна буря, що оточує планету, поклала кінець дивовижній 15-річній подорожі ровера Opportunity у 2019 році, виснаживши запас енергії і не дозволивши перезарядити його батареї.

Пилові бурі справляють два негативні впливи на Ingenuity.

По-перше, вони затуляють сонячне світло, необхідне для сонячних панелей вертольота. По-друге, частки пилу нагріваються сонячним світлом, що робить повітря менш щільним, створюючи для гвинтів вертольота великі проблеми.

У результаті пилової бурі кількість енергії, що надходить від сонячних батарей Ingenuity, знизилася на 18%, а щільність повітря впала нижче за безпечний поріг.

Майбутній політ

[ + – ] Під час 19 польоту Ingenuity має пролетіти близько 63 м, прямуючи на північ до свого початкового посадкового майданчика.

Під час 19 польоту Ingenuity має пролетіти близько 63 м, прямуючи на північ до свого початкового посадкового майданчика, куди він уперше прилетів у квітні.

Мета польоту — підготовка вертольота до розвідки подальших північних шляхів для Perseverance перед підходом до дельти стародавньої річки.

"Під час 19-го польоту Ingenuity повинен буде пролетіти всього 10 м над поверхнею, але при цьому піднятися на край низького плато, розташованого приблизно на 3 м вище за своє нинішнє розташування", — розповіли вчені.

Нинішнє місцерозташування, де Ingenuity приземлився після попереднього польоту, є безкрайнім простором з піску. Це може викликати проблеми, якщо вертоліт не зможе використовувати камери для визначення висоти та напрямку. Тому параметри безпеки будуть скориговані, щоб уникнути переривання польоту під час зльоту.

Нагадаємо, що нещодавно марсохід Perseverance відобразив драматичний політ Ingenuity над поверхнею Червоної планети. Учені NASA зібрали із зображень, які надіслав ровер, відео одного з найскладніших польотів гелікоптера Ingenuity.