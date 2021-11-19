Perseverance показав драматичний політ свого напарника Ingenuity над поверхнею Марса (відео)

Фахівці з NASA зібрали із зображень, які надіслав марсохід Perseverance, відео одного з найскладніших польотів гелікоптера Ingenuity.

У суботу, 20 листопада, гелікоптер Ingenuity повинен здійснити 16 політ над поверхнею Марса, але в NASA оприлюднили відео, створене з зображень 13 польоту гелікоптера, яке він здійснив 4 вересня. Зображення зробив марсохід Perseverance за допомогою камери Mastcam-Z, повідомляє SciTechDaily.

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У NASA вважають, що 13 політ Ingenuity, який тривав 160 секунд, був одним із найскладніших. Під час цього польоту гелікоптер робив знімки геологічного об'єкту Сеїта з висоти 8 метрів, щоб надати більше корисної інформації для вчених, які займаються роботою марсоходу Perseverance.

Із відстані 300 метрів марсохід зміг зафіксувати зліт і посадку свого напарника з дослідження Марса. На одному відео вертоліт видно краще, а на іншому можна побачити дивовижні краєвиди Марса та Ingenuity у вигляді маленької точки.

"Це відео не лише показує, як працює Ingenuity, але можна також побачити розмір території, яку досліджує гелікоптер", — каже Джастін Макі з Лабораторії реактивного руху NASA.

Під час зльоту Ingenuity підняв невеликий шлейф пилу, потім набрав необхідну висоту 8 метрів і налаштував свою камеру для дослідження місцевості. Потім він повернувся та приземлився неподалік місця зльоту, приблизно за 12 метрів. Інженери спеціально запрограмували таку посадку, щоб він не приземлився на нерівну поверхню, яку і створив сам під час 12-го польоту.

Під час 13 польоту Ingenuity зробив за допомогою камери 10 зображень поверхні. Після цього польоту гелікоптер, як і марсохід Perseverance, на місяць перейшли в "безпечний режим", через неможливість підтримувати зв'язок між Землею та Марсом.

Після цього Ingenuity здійснив короткі експериментальні льотні випробування перед 15 польотом.

Нагадуємо, коли на Марсі завершився блекаут, марсохід Perseverance повернувся до роботи та зробив перші фото.

Фокус писав про те, що Perseverance розпилив камінь на Марсі та знайшов там ідеально рівний трикутник.