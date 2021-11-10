Вертоліт Ingenuity здійснив 15-й політ над Марсом і зробив нові фото
Для вертольота це був другий політ після двотижневої перерви, коли між Землею та Марсом було Сонце, за таких умов учені припиняють управління апаратами.
Представники NASA підтвердили на своїй офіційній сторінці у Twitter, що вертоліт Ingenuity завершив свій 15-й політ над Червоною планетою, пише Rebuplic World.
Вертоліт вирушив на Марс разом із марсоходом нового покоління Perseverance, який приземлився на далекій планеті в лютому цього року. Як відзначають співробітники NASA, політ Ingenuity тривав 128,8 секунди, а знімки, зроблені ним у повітрі, будуть оброблені найближчим часом.
"Згідно з планом NASA, Ingenuity мав подолати відстань у 406 м за 130 секунд польоту зі швидкістю 5 м/с", — розповів учений Тедді Тзанетос із Лабораторії реактивного руху.
За словами Тзанетоса, щоб повернутися до місцевості братів Райт — місця, де вертоліт здійснив свій перший політ, Ingenuity знадобиться близько 4-7 польотів, оскільки він досліджує район South Séítah у кратері Езеро.
Для Ingenuity це був другий політ після двотижневої перерви, коли між Землею та Марсом було розташоване Сонце. У цей час учені припиняють управління марсіанськими апаратами, оскільки зв'язок стає ненадійним.
Крім того, 15-й політ став другим за умов літа на Марсі, у цей період атмосфера на планеті стає менш щільною.
Для того, щоб успішно завершити політ у таких умовах, Ingenuity підвищив свою продуктивність, збільшивши швидкість обертання лопат із 2500 до 2700 об/хв.
Вертоліт Ingenuity — це демонстрація технології, яка вперше була відправлена для випробування польоту на іншу планету. 19 квітня 2021 року вертоліт здійснив свій перший політ, піднявся на висоту близько 3 м над поверхнею, ненадовго завис у повітрі, а потім приземлився.
Довівши, що він може літати на Марсі, Ingenuity став розвідником для марсохода Perseverance, роблячи знімки місцевого ландшафту та виявляючи точки, що становлять науковий інтерес.
Кінцева мета Perseverance – зібрати перспективні зразки порід із західної частини кратера Езеро. Нинішня мета Ingenuity полягає в тому, щоб оглянути регіони, куди не може дістатися марсохід, знайти безпечні маршрути та дати вченим можливість побачити місцевість із висоти пташиного польоту.