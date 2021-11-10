Вертолет Ingenuity совершил 15-й полет над Марсом и сделал новые фото

Для вертолета это был второй полет после двухнедельного перерыва, когда между Землей и Марсом находилось Солнце, в таких условиях ученые прекращают управление аппаратами.

Представители NASA подтвердили на своей официальной страничке в Twitter, что вертолет Ingenuity завершил свой 15-й полет над Красной планетой, пишет Rebuplic World.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Вертолет отправился на Марс вместе с марсоходом нового поколения Perseverance, который приземлился на далекой планете в феврале этого года. Как отмечают сотрудники NASA полет Ingenuity длился 128,8 секунды, а снимки, сделанные им в воздухе, будут обработаны в ближайшее время.

"Согласно плану NASA, Ingenuity должен был преодолеть расстояние в 406 м за 130 секунд полета со скоростью 5 м/с", — рассказал ученый Тедди Тзанетос из Лаборатории реактивного движения.

По словам Тзанетоса, чтобы вернуться к местности братьев Райт — месту, где вертолет совершил свой первый полет, Ingenuity потребуется около 4-7 полетов, поскольку в настоящее время он исследует район South Séítah в кратере Езеро.

Для Ingenuity это был второй полет после двухнедельного перерыва, когда между Землей и Марсом находилось Солнце. В этот период ученые прекращают управление марсианскими аппаратами, так как связь становится ненадежной.

[ + – ] Вертолет Ingenuity — это демонстрация технологии, которая впервые была отправлена для испытания управляемого полета на другую планету

Кроме того, 15-й полет стал вторым в условиях лета на Марсе, в этот период атмосфера на планете становится менее плотной.

Для того, чтобы успешно завершить полет в таких условиях, Ingenuity повысил свою производительность, увеличив скорость вращения лопастей с 2500 до 2700 об/мин.

Вертолет Ingenuity — это демонстрация технологии, которая впервые была отправлена для испытания управляемого полета на другую планету. 19 апреля 2021 года вертолет осуществил свой первый полет, поднялся на высоту около 3 м над поверхностью, ненадолго завис в воздухе, а затем приземлился.

Доказав, что он может летать на Марсе, Ingenuity стал разведчиком для марсохода Perseverance, делая снимки местного ландшафта и выявляя точки, представляющие научный интерес.

Конечная цель Perseverance — собрать перспективные образцы пород с западной части кратера Езеро. Нынешняя цель Ingenuity заключается в том, чтобы осмотреть регионы, куда не может добраться марсоход, найти безопасные маршруты и дать ученым возможность увидеть местность с высоты птичьего полета.