Perseverance розпилив камінь на Марсі і знайшов там ідеально рівний трикутник (фото)

Попри те, що трикутник виглядає досить недоречно, дослідники зазначають, що така форма проста випадковість і нічого містичного в цьому не варто шукати.

У ході своєї останньої пригоди з відбором проб, досліджуючи поверхню марсіанських гірських порід, марсохід відобразив нові фотографії, пише News 18.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Я обробив невелику ділянку породи, щоб видалити поверхневий шар і заглянути під нього і побачити те, чого ніхто ніколи не бачив раніше", — йдеться в акаунті ровера.

На першій фотографії, опублікованій у Твіттері, видно, як Perseverance шліфує поверхню марсіанських гірських порід своїм обладнанням.

На другому знімку зображено круглий слід і білий пил, розсіяний навколо нього.

Далі марсохід уважно розглядає слід, у якому пил схожий на пісок.

А на четвертому фото видно деталі під поверхнею скелі, текстура якої відрізняється від зовнішньої поверхні.

Свою пригоду Perseverance завершить, зібравши зразок матеріалу, розміщеного під скелею, який буде проаналізовано вченими місії.

Багато користувачів зазначили, що на четвертій фотографії, де видно детальну структуру внутрішньої поверхні, у верхній частині знімка зображено дивний білий трикутник. Трикутна фігура сильно відрізняється від решти стертої поверхні, що виглядає досить недоречно. Однак, як зазначають дослідники, така форма — випадковість, і нічого містичного в цьому шукати не варто.

Наразі марсохід у кратері Єзеро — районі, який, на думку вчених, раніше було заповнено водою. Оскільки вважається, що життя на Червоній планеті існувало в той час, коли його покривала вода, цей кратер може бути хорошим місцем для того, щоб знайти докази стародавнього життя. Також він може розповісти вченим, як утворилися гірські породи та яким був на той час клімат.